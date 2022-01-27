Россиянам рассказали, что делать, если не хватает стажа для пенсии

Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал « Прайму », что россиянам, у которых стаж меньше минимума, нужно искать способы добрать необходимое количество лет.

Биезбардис отметил, что в 2022 году минимальный страховой стаж для назначения страховой пенсии составляет 13 лет.

Россиянам, у которых стаж меньше минимума, нужно искать способы добрать необходимое количество лет. При этом труд на официальной работе не всегда решает эту проблему.

В частности, можно не успеть набрать стаж, ведь в следующие два года требование к стажу будет возрастать ежегодно на один год.

«Согласно утвержденным Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, в этом могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости населения о получении пособия по безработице и другие документы», — отметил эксперт.

Другой способ — «покупка» страхового стажа: по законодательству, можно «приобрести» до половины, но это применимо только к обычному (не льготному) страховому стажу.