Россиянам рассказали, что делать, если не хватает стажа для пенсии

Биезбардис отметил, что в 2022 году минимальный страховой стаж для назначения страховой пенсии составляет 13 лет.
Россиянам, у которых стаж меньше минимума, нужно искать способы добрать необходимое количество лет. При этом труд на официальной работе не всегда решает эту проблему.
В частности, можно не успеть набрать стаж, ведь в следующие два года требование к стажу будет возрастать ежегодно на один год.
«Согласно утвержденным Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, в этом могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости населения о получении пособия по безработице и другие документы», — отметил эксперт.
Другой способ — «покупка» страхового стажа: по законодательству, можно «приобрести» до половины, но это применимо только к обычному (не льготному) страховому стажу.
«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. „Купить“ можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — пояснил Биезбардис.