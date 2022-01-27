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Экономика

Россиянам рассказали, что делать, если не хватает стажа для пенсии

Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал «Прайму», что россиянам, у которых стаж меньше минимума, нужно искать способы добрать необходимое количество лет.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Биезбардис отметил, что в 2022 году минимальный страховой стаж для назначения страховой пенсии составляет 13 лет.

Россиянам, у которых стаж меньше минимума, нужно искать способы добрать необходимое количество лет. При этом труд на официальной работе не всегда решает эту проблему.

В частности, можно не успеть набрать стаж, ведь в следующие два года требование к стажу будет возрастать ежегодно на один год.

«Согласно утвержденным Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, в этом могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости населения о получении пособия по безработице и другие документы», — отметил эксперт.

Другой способ — «покупка» страхового стажа: по законодательству, можно «приобрести» до половины, но это применимо только к обычному (не льготному) страховому стажу.

«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. „Купить“ можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — пояснил Биезбардис.

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