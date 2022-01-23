Россиянам сообщили, кто получит право на пенсию в 2022 году

Финогенова напомнила, что начиная со второго полугодия 2019 по второе полугодие 2022 года пенсионный возраст начал «сдвигаться» в сторону увеличения с шагом полгода.
«В 2024 пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, и, наконец, в 2028 году — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин», — отметила она.
Требуемый для назначения пенсии страховой стаж составляет в 2022 году — 13 лет, с постепенным увеличением на один год до 2024 года, когда значение необходимого стажа достигнет 15 лет и больше — повышаться не будет.
Если страховой стаж составит не менее 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения определенного возраста, но не ранее 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины).
Для назначения пенсии необходимо наличие определенного количества пенсионных коэффициентов: в 2022 — не менее 23,4 балла, но уже с 2025 года и позже — 30.
Для многодетных женщин, которые родили четырех детей и воспитывали их до 8-летнего возраста, предполагается досрочный выход на пенсию — в возрасте 56 лет. При рождении трех детей можно выйти на пенсию в 57 лет. Однако необходимо соблюдения требований к минимальному стажу (с 2024 года — 15 лет). При наличии пяти детей возраст выхода на пенсию — 50 лет.
Ознакомиться с количеством лет страхового стажа и числом пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также через выписку из личного кабинета на сайте ПФР.
«С 1 января 2022 года действует беззаявительный порядок назначений страховых пенсий, включая пенсии безработным предпенсионерам, которые могут быть назначены по предложению службы за два года до наступления пенсионного возраста. Для того чтобы пенсия была назначена автоматически, необходимо подтвердить ПФР свое согласие через сайт Госуслуг», — подчеркнула Финогенова.