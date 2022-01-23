Россиянам сообщили, кто получит право на пенсию в 2022 году

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала « Прайму », что в 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно.

Финогенова напомнила, что начиная со второго полугодия 2019 по второе полугодие 2022 года пенсионный возраст начал «сдвигаться» в сторону увеличения с шагом полгода.

«В 2024 пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, и, наконец, в 2028 году — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин», — отметила она.

Требуемый для назначения пенсии страховой стаж составляет в 2022 году — 13 лет, с постепенным увеличением на один год до 2024 года, когда значение необходимого стажа достигнет 15 лет и больше — повышаться не будет.

Если страховой стаж составит не менее 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения определенного возраста, но не ранее 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины).

Для назначения пенсии необходимо наличие определенного количества пенсионных коэффициентов: в 2022 — не менее 23,4 балла, но уже с 2025 года и позже — 30.

Многодетная семья. CC0

Для многодетных женщин, которые родили четырех детей и воспитывали их до 8-летнего возраста, предполагается досрочный выход на пенсию — в возрасте 56 лет. При рождении трех детей можно выйти на пенсию в 57 лет. Однако необходимо соблюдения требований к минимальному стажу (с 2024 года — 15 лет). При наличии пяти детей возраст выхода на пенсию — 50 лет.

Ознакомиться с количеством лет страхового стажа и числом пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также через выписку из личного кабинета на сайте ПФР.