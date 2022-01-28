Масштабный обвал мировой экономики предсказал легендарный инвестор

Он заявил, что миру нужно готовиться к замедлению экономического роста, скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.

Сооснователь бостонской компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co, который ранее предсказывал крах доткомов и мировой экономический кризис, заявил, что «существует лишь ограниченное количество дешевой нефти, дешевого никеля, дешевой меди, и мы начинаем приближаться к некоторым из этих границ».

По его мнению, изменение климата, сопровождающееся сильными наводнениями, засухами и экстремальным повышением температуры, подорвет сельское хозяйство, пишет Газета.Ru.

Представители поколения беби-бумеров (рожденные с 1946 по 1964 год) уходят на пенсию, рождаемость сокращается, при этом обостряется геополитическая напряженность.

По оценке специалиста, на возмещение потерь уйдут десятилетия.

Ранее к радикальным экономическим реформам призвали российские академики.