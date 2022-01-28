28 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Масштабный обвал мировой экономики предсказал легендарный инвестор

Грандиозный обвал мировой экономики предсказал легендарный британский инвестор Джереми Грэнтэм, пишет Bloomberg.

Экономика. Инвестиции.
Экономика. Инвестиции.
СС0

Он заявил, что миру нужно готовиться к замедлению экономического роста, скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.

Сооснователь бостонской компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co, который ранее предсказывал крах доткомов и мировой экономический кризис, заявил, что «существует лишь ограниченное количество дешевой нефти, дешевого никеля, дешевой меди, и мы начинаем приближаться к некоторым из этих границ».

По его мнению, изменение климата, сопровождающееся сильными наводнениями, засухами и экстремальным повышением температуры, подорвет сельское хозяйство, пишет Газета.Ru.

Представители поколения беби-бумеров (рожденные с 1946 по 1964 год) уходят на пенсию, рождаемость сокращается, при этом обостряется геополитическая напряженность.

По оценке специалиста, на возмещение потерь уйдут десятилетия.

Ранее к радикальным экономическим реформам призвали российские академики.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость