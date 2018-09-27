На Алтае выгнали с работы учителя информатики из-за судимости

В Республике Алтай прокуратура добилась увольнения с работы учителя информатики начальных классов, работавшей в одной из школ Усть-Коксинского района.

При проверке выяснилось, что в селе Горбуново в учебном заведении трудится педагог, которая была осуждена в мае 2018 года по статье о присвоении, совершенном с использованием служебного положения. Женщина получила по суду за это 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.

Так как это преступление, по данным прокуратуры республики, относится к тяжким, то по российскому трудовому законодательству к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Прокурору района пришлось внести представление директору школы, а тому — уволить учительницу.

Напомним, что ранее стало известно о 159 ранее судимых жителях Республики Алтай, выдвинувшихся кандидатами на выборах в муниципальные органы представительной власти.