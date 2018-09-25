В Барнауле на 10 суток арестовали 10-летнего мальчика

10-летнего барнаульца посадили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщает сайт мэрии города. Мальчика поместили в учреждение тюремного типа по решению Октябрьского районного суда.

Школьник был задержан за кражу по соответствующей статье 158 Уголовного кодекса РФ, сообщила Ольга Ерина, помощник прокурора Октябрьского района. В суде было доказано, что ребенок украл 2 765 рублей. Но так как злоумышленник оказался малолетним, то в возбуждении уголовного дела было отказано. Однако для мальчика выбрали другой вид наказания.

Ольга Ерина,

помощник прокурора Октябрьского района:

По месту учёбы несовершеннолетний характеризуется отрицательно, имеет слабую успеваемость, кричит, бегает по школе, проявляет агрессию по отношению к одноклассникам, может сильно ударить, часто обманывает.

С прошлого года школьника поставили на учет. Но, как признали в прокуратуре, работа органов с ребенком не дала результатов. Теперь в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей с ним будут проводить профилактические мероприятия, способствующие его исправлению.