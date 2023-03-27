Желание достичь успеха в работе формирует ложные представления о том, что такое карьерный рост и как к нему прийти. Однако, карьерный путь — это не просто выбор профессии и последующее движение по лестнице лидерства. Это процесс, который наполнен множеством неожиданных поворотов, возможностей и вызовов. Карьерный консультант Анастасия Мягченкова рассказала о преодолении самых распространенных мифов и развитии современного рынка труда.

Длинный и кроткий треки

— Какие существуют мифы о карьере и карьерной траектории? Какие из них самые опасные и известные?

- Самый известный миф: у каждого человека есть призвание — один раз и на всю жизнь. Если мы на старте определились, после школы прошли профориентационную процедуру (или не прошли, а нам просто в голову пришло, что мы будем врачом), то все — это наша траектория. И от начала до конца мы будем по ней двигаться. Это самый распространенный миф, который мешает многим людям меняться в процессе жизни.

Еще 20 лет назад мы наблюдали действительно длинные карьерные треки (очередность стадий профессионального развития специалиста), которые насчитывали 10−15 лет. Это было нормально — работать в одной компании длительное время и на одной позиции.

— Какие сейчас карьерные треки?

— Гораздо короче. Средний срок карьерного трека — не более восьми лет, в ближайшие несколько лет он сократится до пяти.

В силу того, что процессы быстро меняются, если человек задерживается на одной позиции более пяти лет, он уже начинает ходить по кругу, его должностные обязанности становятся цикличными, и, соответственно, он перестает расти и развиваться.

Многие люди верят в то, что нужно выбрать профессию раз и на всю жизнь, но на самом деле это не так. Идеальный вариант: еще до того, как человек подойдет к восьмилетнему рубежу на одной позиции или внутри одной компании, задуматься: а что дальше? Куда приведут его те навыки, которые он получил за этот период, и какие горизонты развития у него могут быть, когда пройдет этот срок.

Бизнес-тренинг. Анна Зайкова

Образование и реальность

— Что можете сказать о пользе школы и университета — вообще образования в России для карьерной траектории?

— Хороший вопрос, но ничего хорошего по нему не могу сказать. Потому что наше образование — консервативная машина, которая во многом оторвана от реальности. Хотя начинает формироваться институт профориентации, по крайней мере в крупных базовых вузах, таких как ВШЭ.

— Значит , высшее образование для карьеры не нужно?

— Его основная задача — не просто дать знания, которые вы потом станете применять на практике. Цель — научить вас искать информацию, дать базовую эрудицию и понимание того, где эти знания потом получать.

Люди выходят из университета и начинают набивать шишки. На этапе профориентации выпускникам школы дают некие методики, чтобы посмотреть, в каком направлении они могли бы двигаться, и что им было бы интересно. И это хорошо — большой шаг вперед, но это не снимает главную проблему: люди выходят из вузов и не знают, кем они хотят быть. А еще они понимают, что та профессия, которую они освоили, абсолютно далека от того, как она выглядит на практике.

Студенты. СС0.

— Получается , что это проблема сугубо образования?

- Не только образования, это проблема рынка труда. Например, есть должность менеджера по комплайнсу. На европейском или американском рынке труда четко понятно, чем он занимается — локальными нормативными актами, политикой компании, соответствием ее государственной законодательной нормативной базе. В России в разных компаниях у менеджера по комплайнсу совершенно разные должностные обязанности.

В России нет прописанного функционала той или иной должности, у нас могут кого угодно назначить кем угодно и где угодно, а будет делать он что-то или нет — еще непонятнее. Так что это проблема не только образования, а в целом всей системы.

— Некоторые считают , что образование может быть полезно для тех , кто уже работает и хочет просто повысить квалификацию , и что учиться после школы не нужно вообще , нужно сразу идти работать и потом получать допобразование , чтобы лучше реализовываться на рынке труда. Это так , по-вашему?

— Я бы сказала, что это какая-то оторванная от реальности информация, потому что после школы куда-то устроиться без образования, если это не позиция официанта, будет тяжеловато.

Теория о том, что базовое образование не нужно — это как раз еще один миф, который породил целую плеяду выпускников, считающих, что с ними и так все хорошо, и они сразу завоюют мир. Это порождает прослойку не совсем качественных сотрудников, которые бессистемно нахватались чего-то, что никак не могут систематизировать и применить.

Студент. Учеба. СС0

С чего стартуем?

— Какое образование тогда нужно для построения карьеры?

- Мне нравится система «школа — колледж — вуз». Сейчас очень мало осталось программ сокращенного обучения, а эта система позволяет наращивать практические навыки.

Я, кстати, сначала училась в колледже, а потом пошла в вуз. Потому что когда мы выходим из школы и не до конца понимаем, что мы хотим, такой короткий образовательный трек очень хорош. Вы можете понять, насколько профессия вам интересна, и это еще пока не такое большое вложение времени, поэтому вы можете вовремя скорректировать трек и понять, туда идете или нет.

— А как же множество примеров , когда люди без образования строят бизнес?

— Да, есть крутые примеры, когда люди сами находят и систематизируют знания, но это все-таки — единицы. Я не адепт теории, что можно вообще без образования куда-то стартануть и достичь там больших высот.

Но и пятилетнее обучение одному и тому же — спорно. Классно, что в европейской системе образования предусмотрены перерывы в обучении, что можно выбирать предметы, двигаться внутри факультета по разным направлениям. У нас, к сожалению, такой гибкости нет.

Студент. Образование. СС0.

Хаотичные траектории и мягкие навыки

— Почему вообще нужно строить карьерную траекторию?

— В России даже слово «карьера» считается каким-то ругательным. Это, как будто ты идешь по головам, растешь только вертикально и это только для людей, которые хотят достичь управленческих вершин.

На самом деле это не так. Любая профессиональная деятельность — это карьера. Поэтому траекторию строить нужно всем. Иначе начинается броуновское движение по рынку труда — сегодня мы работаем в Burger king, завтра мы работаем в «Газпроме», послезавтра мы работаем в «Пятерочке». В итоге с таким разношерстным опытом мы оказываемся на рынке труда мало кому нужными.

— И как же строить карьеру?

- Сейчас стало сложнее спланировать карьеру на 10−15 лет вперед: через пять лет может возникнуть профессия, которая убьет предыдущую, и мы сейчас об этом знать не можем.

Опираться нужно на так называемые мягкие навыки. У каждого человека есть черты его характера, которые ему нравится использовать в любых ситуациях, не только профессиональных.

Например, человеку нравится слушать, он эмпат. Он в очередях разговаривает с бабушками, на остановке к нему все время подходят, и в работе это тоже будет проявляться. Это мягкий навык, на который опирается все карьерное планирование. Его нужно соединить с hard skills — фундаментальными знаниями. Например, техниками активного слушания, ведения переговоров, устранения противоречий.

Тренинг. Дмитрий Лямзин

— И как найти эти навыки , пройти тесты?

- Я бы не рекомендовала самостоятельно увлекаться тестами, потому что можно такого наковырять, что страшно жить будет. Для расшифровки этого всего существуют профориентаторы, карьерные консультанты и т.д. Вы определяетесь со своими мягкими навыками и дальше смотрите, какие у вас на данный момент есть хард скиллс.

Дальше смотрим, какова зона интереса — это те сферы деятельности, которые потенциально интересны человеку как личности. Точка, А в карьерной траектории начинается с соединения этих трех элементов — мягкие навыки + жесткие навыки + зона интереса — совпадение формирует направления, в которых вы будете потенциально хороши.

Уже из этой зоны мы начинаем строить карьерные треки, по которым человек может двигаться из точки, А в точку Б и дальше. Мы выстраиваем некий пошаговый алгоритм и видим точку, куда потенциально мы можем прийти.

Тренинг. Дмитрий Лямзин

— Получается , выстраивается один трек?

— Нет, обычно их несколько, ведь карьера — это не линейная история. Можно двигаться из компании в компанию поступательно, можно двигаться в самостоятельном плавании на фрилансе.

Когда мы уже пришли в точку Б, то оттуда смотрим, что накопилось за время этого движения, куда мы дальше можем двинуться с этим новым багажом.

Построение карьерного трека — это постоянная работа над тем, куда вы идете. Он все время корректируется по ходу движения. Поэтому нельзя сказать, что можно выстроить карьерный трек на старте, закончив университет, и по нему идти потом до гробовой доски.

Дорога , путь. Нейросеть. altapress.ru

Я — директор

— Что касается управленческих профессий , есть такой миф , что нельзя стать предпринимателем сразу , нужно еще где-то поработать , реализоваться в профессиональной среде.

- Тут все от сферы зависит. Если мы говорим про нефтедобывающую отрасль, основанную на технологиях, то невозможно стать управленцем, просто придя туда, если ты не прошел базовый цикл.

Мы возвращаемся к базовому образованию. Посади 20-летнего мальчика управлять крупной нефтедобывающей компанией, и что получится? У него нет бэкграунда и понимания того, как весь этот процесс строится.

Крупные компании работают, потому что там есть наставничество, передача знаний, корпоративной культуры. Есть определенный цикл, который проходит управленец — корпоративные университеты Сбербанка, ВТБ и так далее. Иначе приходят люди с установкой, что руководить — это раздавать поручения и все.

Мужчина. Костюм. Галстук СС0

— А как насчет онлайн-профессий?

— Внутри этого рынка стать управленцем гораздо быстрее и проще, потому что там и сами процессы проще. Рынок этот пока растет и внутри него можно быстро погрузиться в работу — это первая зона роста.

Вторая зона — это высокотехнологичные стартапы, где вы можете без длинного пути стать управленцем просто за счет вашей хорошей идеи. Потому что у вас есть инновация, которую вы можете предложить инвесторам.

— Что делать управленцам в онлайне , чтобы быстро «не сдуться»?

— Люди, которые занимают высокие позиции онлайн и хотят не просто хайпануть, но вырасти, должны доращивать управленческие навыки.

В прошлом году вышел сериал про Адама Ньюмана, создателя сети коворкингов WeWork. Там здорово показано, как человек с очень крутым подходом, с интересным мышлением, но с недостатком управленческих навыков все в итоге потерял. Очень хороший пример этих раздутых стартапов.

Нужно учиться у других. Лучший способ стать классным менеджером — «прикрепиться» к хорошему менеджеру и использовать его инструменты.

Мужчина с ноутбуком. Фото: freepik.

Что может искусственный интеллект

— С появлением искусственного интеллекта , который рисует картины , пишет тексты , скоро многие будут просто не нужны на рынке труда. Что делать в этой ситуации людям?

- Вопрос хороший. Недавно выставили список профессий, которые убьет нейросеть ChatGPT. Для этого и нужно иметь диверсифицированный план — такую карьерную стратегию, когда вы понимаете, что ваши сильные стороны и ваши мягкие навыки могут быть востребованы не только в одном направлении.

— Действительно нейросеть заменит человека , на ваш взгляд?

— Нейросеть не сразу все убьет. Так что есть время подумать, куда двигаться. Скажу по своему опыту, что карьерных консультантов тоже напугали. Нейросеть написала резюме, и «человек» с этим резюме сразу устроился в Яндекс. Стали говорить, что теперь карьерные консультанты не нужны.

Я пошла смотреть, что эта нейросеть умеет. И хочу сказать: хорошо структурирует, логично выдает информацию, но это алгоритм. Новая же культура развития предпринимательства, культура рынка, новые собственники, сео-компании опираются на человеческий потенциал.

Конечно, нейросеть напишет вам резюме, которое будет отражать ваши харды и покажет какие-то базовые вещи, но уникальность не привнесет. Всегда видно, когда пишет не человек. Нет каких-то тонкостей, ценностей, которые человек указывает в своем стиле и которые как раз отражают личность. А мы всегда нанимаем на работу именно личность.

Клевер. Нейросеть. altapress.ru.

— Полностью нейросеть человека все-таки не заменит?

— Нейросеть не научили эмпатии, пока это механическая работа с алгоритмом. Для сео-анализа скорее всего она заменит вещи технического порядка, но вещи, где есть действия, в которых чувствуется человеческая ценность, ей не под силу.

И всегда останется тот сегмент рынка, который будет ориентирован на живое взаимодействие. Поэтому, если ваша профессия ориентирована только на технические навыки, надо подумать, как это немного «очеловечить», чтобы не потерять работу.

Досье Анастасия Мягченкова — HR с 8-летним опытом работы в международных компаниях и федеральном аутсорсинге, с прошлого года занимается карьерным консалтингом и профориентацией. Также сопровождает кандидатов к их лучшим предложениям, помогает компаниям развивать их сотрудников и находить потенциально лучших специалистов на рынке.

Елизавета Лукьянова.