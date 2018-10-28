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Работа и обучение
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Новое изобретение «Роскосмоса» оставит аграриев без работы

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова успешно провело испытания беспилотного комбайна, которым управлял искусственный интеллект. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Аграрии.
Аграрии.
Олег Богданов

«Комбайнеры в России скоро потеряют работу», — написал глава корпорации.

Согласно опубликованному видео, беспилотный комбайн оснащен машинным зрением и системой точного вождения, что позволяет ему точно проходить траектории любой сложности.

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