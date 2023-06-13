Путин присвоил звание Героя Труда жителю Алтайского края и вручил золотую медаль

Накануне в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда РФ» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год.

В частности, своим Указом президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством Каленову Льву Владимировичу – генеральному директору акционерного общества «Бийская льняная компания», Алтайский край.

"Почти полвека руководит Бийской льняной компанией Лев Владимирович Каленов. Ему удалось возродить – причем в непростых условиях Сибири, Алтая – это традиционное для России сельскохозяйственное производство, укрепить заслуженную славу российского льна", — сказал президент РФ.

Ранее Владимир Путин наградил Владимира Пелеганчука - главврача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле - Орденом Пирогова.

Также Владимир Путин наградил кладовщика и еще десять человек из Алтайского края.