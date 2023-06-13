13 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Работа и обучение

Путин присвоил звание Героя Труда жителю Алтайского края и вручил золотую медаль

Накануне в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда РФ» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год.

В ходе церемонии вручения медалей Героя Труда.
В ходе церемонии вручения медалей Героя Труда.
kremlin.ru

В частности, своим Указом президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством Каленову Льву Владимировичу – генеральному директору акционерного общества «Бийская льняная компания», Алтайский край.

"Почти полвека руководит Бийской льняной компанией Лев Владимирович Каленов. Ему удалось возродить – причем в непростых условиях Сибири, Алтая – это традиционное для России сельскохозяйственное производство, укрепить заслуженную славу российского льна", — сказал президент РФ.

Ранее Владимир Путин наградил Владимира Пелеганчука - главврача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле - Орденом Пирогова.

Также Владимир Путин наградил кладовщика и еще десять человек из Алтайского края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость