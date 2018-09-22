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Репетиторов и мастериц заставят платить налог с доходов

В Госдума РФ внесли законопроект о налогах для самозанятых: репетиторов, мастеров, которые работают на дому, и других фрилансеров, а также ИП без наемных работников, передает «Сноб».

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Репетиторы и фрилансеры должны будут платить по 4% от полученного дохода, а ИП 6%. Этот режим можно использовать, если доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Планируется, что инициативу протестируют в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан с 1 января 2019-го до 31 декабря 2028 года.

На этот период самозанятых граждан регионов освободят от уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от профдеятельности. Также они не будут выплачивать НДС, за исключением ввоза товаров на территорию России.

Им разрешат платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке. Также те, кто переходят на такой режим, смогут уменьшить налог на сумму налогового вычета в размере не более 9 тыс. руб.

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