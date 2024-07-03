Сотрудники Wildberries не могут нормально работать из-за отсутствия воды и вентиляции в жару, сообщает «Подъем».

Уже несколько дней сотрудники складов маркетплейса в тульском Алексине указывают руководству на проблемы с вентиляцией на рабочем месте.

Из-за сильной жары и невозможности употреблять необходимое количество жидкости, некоторым из них становится плохо, указывает Газета.Ru.

При этом людям запрещено проносить свою воду и лекарства.

Представители компании в ответ на жалобы и угрозы забастовкой заявили, что уже принимают «все необходимые меры». Так, на складе появились дополнительные кулеры с водой.

Ранее сотрудник Wildberries упал со склада и разбился насмерть. Разнорабочий компании-подрядчика занимался ремонтом кровли склада «Ягодок». Мужчина работал без страховки, и в какой-то момент сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи.

По данному факту проводится проверка. Представители Wildberries сообщили о создании специальной комиссии для расследования обстоятельств произошедшего.

Склад в подмосковном Коледино не работал около 6 часов из-за произошедшего трагического случая.

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