Работа

Стало известно, когда Медведев обсудит с правительством повышение пенсионного возраста

Сегодня, 15:20.
Работа и обучение

Совещание у премьер-министра Дмитрия Медведева, на котором будут рассматривать повышение пенсионного возраста, может пройти уже 17 мая. Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве сообщил "Коммерсант".

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек. Фото : Открытые источники в Интернете.

По итогам заседания Мунтруд получит поручение подготовить соответствующий законопроект, чтобы его успела рассмотреть Госдума в эту парламентскую сессию.

По данным издания, за основу изменений в пенсионной системе будет взят проект Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. По мнению команды Кудрина, мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60. Возможно, что изменения вступят в силу уже с 2019 года.

Газета пишет, что хотя формально и. о. вице-премьера по социальным вопросам еще является Ольга Голодец, на совещании ее не будет. Социальный блок будет представлять выдвинутая Дмитрием Медведевым на этот пост Татьяна Голикова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus