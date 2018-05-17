Стало известно, когда Медведев обсудит с правительством повышение пенсионного возраста

По итогам заседания Мунтруд получит поручение подготовить соответствующий законопроект, чтобы его успела рассмотреть Госдума в эту парламентскую сессию.

По данным издания, за основу изменений в пенсионной системе будет взят проект Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. По мнению команды Кудрина, мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60. Возможно, что изменения вступят в силу уже с 2019 года.

Газета пишет, что хотя формально и. о. вице-премьера по социальным вопросам еще является Ольга Голодец, на совещании ее не будет. Социальный блок будет представлять выдвинутая Дмитрием Медведевым на этот пост Татьяна Голикова.