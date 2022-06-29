29 июня
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Работа и обучение

Условия для сокращения рабочего дня в жару перечислил юрист

Условия для сокращения рабочего дня в жаркую погоду назвал заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет «Прайм».

Жара. Лето. Погода.
Жара. Лето. Погода.
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Он объяснил — при температуре 28,5 градуса в помещении рабочий день должен быть сокращен на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градусов и выше — на четыре часа.

Эти правила касаются всех категорий работников.

При этом ответственность за состояние здоровья людей старшего возраста, беременных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, лежит на работодателе, указал эксперт.

По нормативам Роспотребнадзора, на открытом воздухе при температуре 32,5 градусов и выше человек может работать не более 20 минут, после чего ему необходимо предоставлять отдых в течение 10−12 минут в помещении при температуре не выше 25 градусов.

В общей сложности в такую погоду на улице можно работать не более пяти часов в спецодежде и не более двух часов без нее, пишет «Мослента».

Соответствующие нормативы «должны содержаться во внутренних локальных правовых актах любой организации, а все сотрудники должны быть ознакомлены с ними под роспись», объяснил юрист.

Он напомнил — работодатель должен предоставить работнику комфортные условия труда и отдыха. Это может быть осуществлено сокращением рабочего дня, предоставлением отгула или временным переводом сотрудника на удаленный формат работы.

Ранее специалист объяснил, почему нельзя прятаться от жары в машине с кондиционером.

Между тем нормы оценки погоды изменят в России.

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