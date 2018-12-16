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В Алтайском крае на 12% выросла средняя зарплата. Самые высокие и самые низкие доходы в регионе

В Алтайском крае средняя заработная плата в октябре составила 25 621 рубль, сообщает крайстат. По сравнению с сентябрем она упала на 1%. Однако если сравнивать 10 месяцев 2018 года (средняя заработная плата за этот период в регионе оказалась 24 843 рубля) с аналогичным периодом прошлого года, то этот показатель вырос на 12,4%.

Грузовой поезд.
Грузовой поезд.
Анна Зайкова

Больше всего в крае зарабатывают в среднем люди, работающие в следующих отраслях (по данным на октябрь):

  • добыча полезных ископаемых — 37 488 рублей;
  • производство прочих транспортных средств и оборудования — 38 077 рублей;
  • металлургическое производство — 39 122 рублей;
  • междугородные и международные пассажирские перевозки на ж/д транспорте — 40 002 рубля;
  • финансовая и страховая деятельность — 43 954 рубля;
  • производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 46 566 рублей;
  • грузовые перевозки на ж/д транспорте — 52 663 рубля.

Самая маленькая зарплата:

  • деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 15 529 рублей;
  • деятельность водного транспорта — 16 423 рубля;
  • деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам — 16 722 рубля;
  • производство бумаги и бумажных изделий — 16 855 рублей;
  • производство одежды — 16 973 рубля.

Среди регионов Сибирского Федерального округа самые низкие зарплаты в очередной раз зафиксировали в Алтайском крае. Средний показатель в алтайском крае более чем на 10 тысяч рублей меньше, чем в среднем по СФО.

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