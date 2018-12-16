В Алтайском крае на 12% выросла средняя зарплата. Самые высокие и самые низкие доходы в регионе

Больше всего в крае зарабатывают в среднем люди, работающие в следующих отраслях (по данным на октябрь):
- добыча полезных ископаемых — 37 488 рублей;
- производство прочих транспортных средств и оборудования — 38 077 рублей;
- металлургическое производство — 39 122 рублей;
- междугородные и международные пассажирские перевозки на ж/д транспорте — 40 002 рубля;
- финансовая и страховая деятельность — 43 954 рубля;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 46 566 рублей;
- грузовые перевозки на ж/д транспорте — 52 663 рубля.
Самая маленькая зарплата:
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 15 529 рублей;
- деятельность водного транспорта — 16 423 рубля;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам — 16 722 рубля;
- производство бумаги и бумажных изделий — 16 855 рублей;
- производство одежды — 16 973 рубля.
Среди регионов Сибирского Федерального округа самые низкие зарплаты в очередной раз зафиксировали в Алтайском крае. Средний показатель в алтайском крае более чем на 10 тысяч рублей меньше, чем в среднем по СФО.