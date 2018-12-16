В Алтайском крае на 12% выросла средняя зарплата. Самые высокие и самые низкие доходы в регионе

В Алтайском крае средняя заработная плата в октябре составила 25 621 рубль, сообщает крайстат. По сравнению с сентябрем она упала на 1%. Однако если сравнивать 10 месяцев 2018 года (средняя заработная плата за этот период в регионе оказалась 24 843 рубля) с аналогичным периодом прошлого года, то этот показатель вырос на 12,4%.