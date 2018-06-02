В Росстате рассказали, у кого в России самые низкие зарплаты

В России меньше всего получают работники сферы производства одежды, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Росстата.
В среднем их зарплата за март 2018 года составила 18 679 рублей. При этом годом ранее доход был выше на 4% — 19 490 рублей.
Зарплата сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из нее, за март составила 21 566 рублей, а мебели — 21 935 рублей.
Напомним, ранее Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране. В марте 2018 года самая большая среднемесячная зарплата зарегистрирована у работников нефтегазовой отрасли, производителей табака, кокса и нефтепродуктов.
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