Работа

В Росстате рассказали, у кого в России самые низкие зарплаты

Сегодня, 15:15.
Работа и обучение

В России меньше всего получают работники сферы производства одежды, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Росстата.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата. Фото : СС0.

В  среднем их зарплата за март 2018 года составила 18 679 рублей.  При этом годом ранее доход был выше на 4%  — 19 490 рублей.

Зарплата сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из нее, за март составила 21 566 рублей, а мебели — 21 935 рублей.

Напомним, ранее Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране. В марте 2018 года самая большая среднемесячная зарплата зарегистрирована у работников нефтегазовой отрасли, производителей табака, кокса и нефтепродуктов.

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