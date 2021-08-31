Всем выйти из тени. Почему переход на самозанятость стал одним из ключевых трендов в Алтайском крае

За последний год число предложений от специалистов разного профиля на Авито Услугах в Барнауле выросло на 11%, увеличилось и количество соискателей, ищущих подработку — на 48%. Многие из них оформляют статус самозанятого, который позволяет работать с юридическими лицами и не беспокоиться о возможных налоговых проверках.

Разбираемся, чем объясняется рост популярности самозанятости в регионе, кто и в каких сферах деятельности активнее всего переходит на данный режим налогообложения, и почему он пока «не приживается» в ряде отраслей.

Сфера услуг пострадала больше остальных

Согласно исследованию Авито Услуг и агентства Data Insight, в Сибирском федеральном округе живет 11% от общего числа предпринимателей, зарегистрированных в сервисе — по этому показателю регион находится на четвертом месте после ЦФО, ПФО и УФО. Треть из них зарегистрированы в качестве самозанятых (СЗ) и трудятся в сфере услуг. Существенная доля опрошенных специалистов работают с выездом, а также оказывают услуги онлайн.

На фоне ограничений, вызванных пандемией, сфера услуг пострадала больше остальных отраслей — по данным Росстата, падение в целом по стране в 2020 году составило 15% относительно показателей 2019 года. Правда, частные специалисты и компании довольно быстро адаптировались к изменяющимся условиям — возникли новые направления онлайн-услуг, которые позволили заметно расширить предложение на рынке.

Кроме того, частные мастера, благодаря высокой скорости обслуживания клиентов, смогли составить серьезную конкуренцию крупным сервисам в отрасли. В результате, уже весной 2021 года рынок сферы услуг вернулся к доковидным показателям, и даже начал расти.

Самозанятость. Altapress.ru.

«Частники» активно переходят в онлайн

Мастера сферы услуг также не остались в стороне — в этом году они стали все чаще обращаться к онлайн-каналам продвижения. Так, лидером по этому показателю Барнауле оказались специалисты в области транспортного обслуживания — объявления в группе «Транспорт, перевозки» составляют 22% от общего числа размещенных на Авито Услугах. На втором месте — группа «Красота и здоровье» (16%), а замыкает тройку лидеров группа «Ремонт, строительство» (10%).

Наибольший рост за год показали предложения мастеров на час — число объявлений таких услуг увеличилось на 73%, бьюти-сегмент за год вырос на 32%, а количество объявлений от преподавателей в разных дисциплинах — на 29%.

Данная тенденция стала одной из причин роста популярности СЗ, подчеркивает управляющий директор Авито Услуг и Авито Работы Артем Кумпель. У частных исполнителей услуг, готовых сотрудничать с компаниям, есть два пути: оформить ИП или статус самозанятого, добавляет эксперт.

Он отмечает, что второй режим более «удобен в обращении» (не нужно платить страховые взносы, сдавать отчеты устанавливать кассовый аппарат и т.п.),, в том числе поэтому он и оказывается предпочтительным для большинства физлиц.

Репетиторство. Один из популярных видов деятельности самозанятых. Pixabay.com

Спрос на подработку подогрел интерес к СЗ

В 2021 год с развитием тренда на удаленную работу многие специалисты начали искать подработку, на что рынок отреагировал весьма благосклонно. В ответ на потребность в дополнительном заработке у населения выросло число вакансий, предполагающих частичную занятость (например, работа курьеров, некоторые позиции в строительстве и сфере ЖКХ, которые заметно пострадали на фоне оттока мигрантов).

При этом, большинство крупных организаций работают только по договору и неохотно идут на партнерство с обычными физическими лицами — организации не торопятся брать на себя налоговое бремя и платить взносы. Правда, они нередко готовы платить больше, чем частники, поэтому исполнителям выгоднее оформить статус самозанятого, чтобы самостоятельно платить налоги и иметь возможность официально работать в авторитетных компаниях.

Уже более 13.5 тыс. самозанятых в Алтайском крае

Новый режим налогообложения оказался наиболее популярным среди специалистов, которые регулярно оказывают услуги юридическим лицам — например, ведут бухгалтерию, занимаются грузоперевозками, доставляют заказы или выполняют ремонтные работы. По словам Кумпеля, частным специалистам удалось в короткие сроки «выйти из тени» и официально обеспечить себе, к примеру, трудовую пенсию.

По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрея Осипова, весной этого в Алтайском крае было зарегистрировано уже 13,5 тысяч человек, которые перешли на уплату налога на профессиональную деятельность.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Удобство и скорость оформления подкупают

Кстати, сами исполнители в числе преимуществ нового статуса отмечают скорость и удобство в оформлении — на портале Госуслуг размещена подробная инструкция о том, как получить статус самозанятого. Никуда ходить не нужно — всё делается со смартфона.

Людмила Моисеева, копирайтер, в прошлом году получившая статус самозанятой, делится своим опытом: «Нужно скачать приложение „Мой налог“, и зарегистрироваться в нем. Кстати, для компаний есть специальные сервисы для расчётов — они автоматизируют получение чеков и отчётность перед налоговой. Часть моего налога отчисляется в ФОМС, поэтому полис обязательного медстрахования для меня действует как и для наёмных работников, за которых взносы отчисляет компания. А вот обязательных отчислений в ПФР за меня никто не делает, но я могу сама делать это — „купить“ трудовой стаж и пенсионные баллы».

Но не все так гладко

Впрочем, несмотря на, казалось бы, радужные перспективы новой схемы «обеления» работы фрилансеров и исполнителей услуг, по мнению экспертов она все еще нуждается в усовершенствовании.

Многим офисным работникам фриланс кажется очень соблазнительным. Свободные источники.

Артем Кумпель,

управляющий директор Авито Услуг и Авито Работы: