Жители Алтайского края в поисках работы не хотят уезжать из региона

74% ищущих работу жителей Алтайского края не хотят покидать регион. К таким выводам пришли эксперты сайта hh.ru, проанализировав мобильность соискателей вакансий в России.
Больше всего жителей, которые не хотят менять город, - в Санкт-Петербурге – 82%.Чуть меньше таких кандидатов в Воронежской и Нижегородской областях. Девятую строчку рейтинга заняла Новосибирская область, где 76,4% соискателей не готовы рассматривать возможность переезда для смены работы.
Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО:
— От лидеров рейтинга регионов, где значительная доля соискателей - домоседы, совсем немного отстал Алтайский край. Таких кандидатов 74%.
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