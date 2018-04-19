Жители Алтайского края в поисках работы не хотят уезжать из региона

Больше всего жителей, которые не хотят менять город, - в Санкт-Петербурге – 82%.Чуть меньше таких кандидатов в Воронежской и Нижегородской областях. Девятую строчку рейтинга заняла Новосибирская область, где 76,4% соискателей не готовы рассматривать возможность переезда для смены работы.

Елана Таращук,

руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО: