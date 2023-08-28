Что ждёт героиню Карины Андоленко в новом сезоне сериала "Спасская"

Сегодня, 28 августа, на канале "Россия" состоится премьера новых серий детектива о следователе уголовного розыска Анне Спасской в исполнении Карины Андоленко. Второй сезон о блондинке с острым умом и сильным характером откроет сезон сериальных премьер нового телесезона на "второй кнопке".

Несмотря на молодость, Анна профессионал и в любом запутанном деле находит неочевидные версии и замечает скрытые детали. Проницательность и чувство собственного достоинства Анна явно унаследовала от бабушки Инессы Аркадьевны. Майор Спасская всегда ведёт себя сдержанно, но в один прекрасный день в отдел переводят нового оперативника из Краснодара Андрея Ильина. Презрением к дисциплине брутальный и рисковый опер доводит до белого каления не только Анну, но и всех коллег. По сюжету, в конце первого сезона он погибает.

Сериал "Спасская". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Гибель напарника становится тяжёлым потрясением для Спасской. Заказчику убийства удаётся избежать наказания, но Анна намерена во что бы то ни стало наказать виновных. Ей приходится временно взять на себя руководство отделом, а потом столкнуться с большими сложностями, выстраивая отношения с новым начальством из Москвы - полковником Ольгой Агеевой (Мария Порошина), женщиной умной и жёсткой. И с новым напарником Петром Голицыным (Александр Голубев) Спасской никак не удаётся сработаться: её настораживает его нарочитое дружелюбие в общении с коллегами.

Сериал "Спасская". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

А тут ещё бывший муж Олег Спасский (Роман Маякин) то и дело напоминает о себе, всеми силами пытаясь вернуть Анну. Спасской предстоит поломать голову над тем, кому в её окружении можно доверять, а кто "играет" против неё. И понять, позволит ли она себе снова открыть сердце мужчине и влюбиться по-настоящему?

Сериал "Спасская". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Спасская". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Многосерийный детектив "Спасская" построен по классической схеме: расследование одного дела занимает две серии. В каждом новом деле - новые персонажи. Главные роли в проекте исполнили: Роман Маякин, Александр Голубев, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко, Игорь Огурцов, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Дмитрий Ульянов и Мария Порошина.