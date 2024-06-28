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Если в сердце живёт любовь: НТВ начинает показ новых серий турецкого суперхита "Зимородок""

Мы привыкли, что эфир телеканала НТВ - это территория брутальных историй об отважных мужчинах, которые стоят на страже мира и порядка. Но прошлым летом на третьей кнопке показали популярный турецкий сериал, ставший мировым хитом, "Зимородок". Видимо, эксперимент удался, поскольку с 29 июня зрители могут увидеть продолжение истории любви ловеласа Ферита Корхана и красавицы Сейран Шанлы.

Сериал "Зимородок 2".
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Обогнал по популярности "Постучись в мою дверь"

В центре сюжета развитие отношений Сейран и Ферита - молодых людей, выросших в строгих авторитарных семьях и вынужденных не по собственному желанию заключить брак. За основу сериала режиссёры Бурджу Алптекин и Алптекин Бозкурт взяли записки психиатра Гюльсерен Будайиджиоглу. Та не нарушает кодекс профессиональной этики и не разглашает, о ком конкретно говорится в её документах. Единственный намёк, который она себе позволила сделать в СМИ: пациенты - члены одной из самых богатых семей Турции.

Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Премьера "Зимородка" состоялась 23 сентября 2022 года на канале Star TV. Через некоторое время сериал стал одним из самых просматриваемых в Турции, обогнав такие хиты, как "Постучись в мою дверь" и "Клюквенный щербет". В России лента тоже не осталась без внимания зрителей. Сначала она вышла в онлайн-кинотеатре START, а потом неожиданно появилась в эфире НТВ, где даже женские драмы показывают в рамках криминальных историй.

Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В финале первого сезона Фериту (Мерт Рамазан Демир) удаётся уговорить Сейран (Афра Сарачоглу) бежать с ним. Однако в планы влюблённых вмешивается Тарык (Баран Бёлюкбаши), который не намерен отпускать девушку. Он поджидает главных героев, и когда те появляются, стреляет в Ферита и уходит, а Сейран остаётся с умирающим Феритом на руках.

Кто хозяин в доме?

Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Второй сезон начинается с того, что Ферита доставляют в больницу, где врачам удаётся спасти молодого Корхана, однако анализы показывают, что правая рука главного героя может навсегда остаться парализованной. Семья Ферита винит в случившемся Сейран и настаивает на том, чтобы та больше не появлялась в их доме. Однако Ферит не настроен терять любимую и готов ради неё на многое, даже уйти из семьи. На помощь приходит Ифакат (Гюлчин Сантурджуодлу), которая просит Халиса Агу (Четин Текиндор) разрешить им пожениться.

Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Зимородок 2&quot;.
Сериал "Зимородок 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Казалось бы, жизнь Сейран и Ферита наладилась, но всё резко меняется, когда в доме Корханов появляются незаконнорождённая дочь Халиса Аги Нюкет (Биннур Кая) и её взрослый сын Кайя (Таро Эмир Текин). Для всех - Ифакат, Орхана (Эмре Алтуг), Гюлюгюн (Гёзде Кансу), Ферита и Сейран - их появление становится полной неожиданностью, тем более что решения Халиса Аги подталкивают всех к началу борьбы за власть в доме.

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