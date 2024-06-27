"Катя, я тебя люблю!" Актёр Игорь Жижикин рассказал, как признавался в любви Кейт Бланшетт

В четверг на ТВ-3 выйдет свежий выпуск шоу "Человек-невидимка", гостем которого станет актёр Игорь Жижикин. Несмотря на то, что он назвал себя "открытой книгой" для специалистов, некоторые из них увидели, что раскрываться главный герой не спешит и показывает только то, что хочет. Эксперты шоу увидят его многочисленные романы, потери и непростые взаимоотношения с отцом.

В первом туре эксперты шоу по традиции описывают внешность героя, используя различные техники. Почти все угадают, что это мужчина, но с описанием внешности героя у многих возникнут проблемы.

Во втором туре эксперты попытаются пролить свет на события из жизни гостя и угадать его профессию. Специалисты сойдутся во мнении, что в занятии главного героя переплетаются спорт и актёрство. Действительно, Игорь Жижикин начинал свою карьеру в цирке, был актёром известного цирка "Дю Солей". Игорь расскажет о сложностях работы цирковым артистом и об "оторванном плече и колене".

"Человек-невидимка". Игорь Жижикин. Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Также специалисты увидят, что Игорь Жижикин не обделён женским вниманием и часто обращает внимание на молоденьких особ. Женщины в его жизни играют важную роль. Актёр подтвердит эти слова и расскажет об отношениях с актрисами Голливуда.

"Я очень долго работал с Кейт Бланшетт. И поначалу я не воспринимал её как женщину. Да, она хорошая актриса, но как на женщину я на неё не смотрел. Но так случилось, что за год, который мы снимали фильм, мы с ней очень сдружились, вступили в доверительные отношения, и я потихоньку начал в неё влюбляться. Она поражала меня своим поведением.

"Человек-невидимка". Игорь Жижикин. Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Когда мы презентовали картину на Каннском фестивале, Стивен Спилберг собрал всех актёров и звёзд в огромном шатре на вечере. Я напился, пришёл к ней и говорю: "Катя, я тебя люблю!" Я её называл Катя. То есть, реально пьяный ей признался в любви! Она ответила: "Где ж ты был, я уже третьим беременна!" А, например, Анджелина Джоли - прекрасный человек, замечательная и гениальная актриса, но как женщина она меня "не вштырила", - признается Игорь Жижикин ведущей шоу Эвелине Бледанс.