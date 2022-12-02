В ближайшую субботу, 3 декабре, в эфир Первого канала выйдет восьмой выпуск «Ледникового периода». Проект выходит на финишную прямую, среди участников определились лидеры и аутсайдеры. Перчика шоу добавляет и судейская коллегия, особенно когда там заседает Татьяна Тарасова. Сложно было назвать её судейство в предыдущие сезоны не предвзятым, но в этом году одних участников она откровенно «топит», не оставляя никаких шансов на успех, а других «тянет за уши».

Особое внимание приковано, конечно же, к Евгении Медведевой, которая теперь выступает с новым партнёром Фёдором Федотовым. Три выступлния подряд судьи ставили им максимальные 12.0 баллов. Держат планку и дуэты Арзамасова — Кацалатов и Домнина — Башаров.

«Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

При этом пары находятся в разном физическом состоянии — Федотов выступает в «Ледниковом периоде» лишь с пятой программы и заметно физически свежее своих соперников. Да, произошло это из-за побега Милохина и стремления оставить в шоу Евгению Медведеву, но надо смотреть правде в глаза.

Объективность Тарасовой вызывает вопросы

К сожалению, которую передачу не могут получить высший балл Дарья Мороз — Максим Маринин и Елена Ильиных — Егор Бероев. Причём в прошлом выпуске 5.9 им ставила именна Татьяна Анатольевна, единственная, которая даже не могла сформулировать свои претензии к парам. Конкурсанты не скрывали своих возмущений, а зрители заговорили о неадекватности поведения почётного члена жюри. Известно, что съёмки первых программ Тарасова пропустила из-за проблем со здоровьем, возможно, что и во время записи седьмой передачи чувствовала себя не очень хорошо. Её речь была затруднена, что сразу бросалось в глаза. Невзлюбив с первых выпусков Регину Тодоренко и Наталью Подольскую она продолжает держать их в чёрном теле, хотя прогресс участниц заметен всем, кроме заслуженного тренера. Правда, у них от этого подкашиваюся ноги, тухнет огонёк в глазах и теряется смысл продолжать катание.

Положение дуэтов после трёх прокатов личного турнира 1−3. Оксана Домнина — Марат Башаров — 36.0 1−3. Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов — 36.0 1−3. Евгения Медведева — Фёдор Федотов — 36.0 4. Дарья Мороз — Максим Маринин — 35.94 5−6. Елена Ильиных — Егор Бероев — 35.9 5−6. Виктория Синицина — Иван Скобрев — 35.90 7. Валерия Ланская — Роман Костомаров — 35.86 8. Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко — 35.74 9. Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников — 35.73 10−11. Алла Михеева — Иван Букин — 35.60 10−11. Регина Тодоренко — Александр Энберт — 35.60 12. Наталья Подольская -Дмитрий Соловьев — 35.32

Вдохновение для номеров восьмого выпуска «Ледникового периода» участники черпали в отечественных кинофильмах и сериалах.

«Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Поэтому Иван Скобрев и Виктория Синицина повторили весёлый танец в царских палатах из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». «Пронеслись каким-то метеором, Ваня позволяет себе такие вещи, от которых можно слететь с коньков, браво Ваня!», — восхитилась номером Елена Чайковская.

Регина Тодоренко и Александр Энберт, которые любят комические номера, в этот раз выдали драму — они обратились к классике, «Тихому Дону» Сергея Герасимова.

«Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Валерия Ланская и Роман Костомаров весь номер искали золото, как и герои фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Дарья Мороз и Максим Маринин катались под музыку из «Содержанок», в котором участница ледового шоу не только исполнительница одной из главных ролей, но ещё и продюсер. Татьяна Навка отметила Дашину сексуальность и невероятно красивое платье актрисы.

«Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Алла Михеева с Иваном Букиным катались под музыку из «Бандитского Петербурга» Владимира Бортко. «Алла, у вас большой прогресс, я вас поздравляю, — сказала Елена Чайковская. — Но не хватает техники и пластического совершенства». Актриса за словом в карман не полезет, поэтому парировала: «Елена Анатольевна, я вам хотела поставить прогул, потому что вас не было на прошлом прокате, а я там сделала все элементы, прогуливать не надо!».

«Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев выступали в образах героев «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова под музыку Моцарта. Сати Спивакова похвалила конкурсантку: «Наташа, ты уверенно стоишь на коньках и делаешь красивые вращения». Кстати, для Подольской этот день был особенным — её старший сын Артемий пришёл поддержать маму, и впервые смотрел, как она катается на коньках не по телевизору, а с трибуны.

Елена Ильиных и Егор Бероев напомнили зрителям о чудесной картине «Звезда пленительного счастья». «Ребята, вы дико крутые! — восхитилась Ольга Ломоносова. — Когда Елена закрыла лицо, а потом открыла, в этом было столько чистоты!»

«Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов обратились к арт-хаусу, они танцевали под музыку из «Эйфории» Ивана Вырыпаева. «Фантастическое катание, до мурашек, — похвалила номер Чайковская. — Лиза, вам надо было заниматься фигурным катанием, вы бы точно были олимпийской чемпионкой».

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников в образах балерины Кшесинской и последнего русского императора катались под музыку из картины Алексея Учителя «Матильда».

«Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Вячеслав Чепурченко изображал Володьку Завитушкина из комедии Гайдая «Не может быть!», а Татьяна Волоссожар была его предполагаемой невестой, которую ему трудно распознать «без шляпки и пальто». Но пара выступила неудачно — Вячеслав упал, хотя и попытался спасти номер — так умудрился обыграть падение, что это заметили только профессионалы.

«Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Продолжают удивлять зрителей Марат Башаров и Оксана Домнина — они виртуозно играют образами на льду, сменяя то комедийныйБто драматические маски. В этот раз под музыку Эннио Морриконе они разыграли настоящую драму на подводной лодке из фильма Владимира Хотиненко «72 метра». «Хочу признаться в любви Хотиненко, — обратился к режиссёру Марат после проката. — За то, что снял меня тогда в этом фильме. Это я попросил пригласить вас сегодня. А Оксана придумала номер. Она сказала: если ты подводник, то я буду водой».

«Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Евгения Медведева и Федор Федотов выбрали картину «Мой ласковый и нежный зверь» и танцевали под самый красивый вальс на земле. В финале фигуристка сняла с декорации тюль, соорудила из неё фату и эффектно упала на лёд… Зал встал и долго апплодировал конкурсантам. Сати Спивакова выразила мнение большинства: «Что ни делается, всё к лучшему! С Даней ты тоже катала номера про любовь, но это была такая школьная влюблённость, а теперь рядом с тобой такой классный мужчина, как он катается, как он носит тебя на руках!».