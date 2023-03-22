Мифы и правда о старении кожи

Сейчас мы окружены потоками информации со всех сторон. Все наперебой что-то советуют или критикуют. Как разобраться, где правда, а где миф? Существует несколько заблуждений относительно ухода за кожей. Почему одни женщины в 40 выглядят на 20, а другим в 20 дают 40? Давайте отделять факты от мифов.

Правда

Сахар провоцирует старение. У тех, кто злоупотребляет сахаром и другими продуктами с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, пирожные, макароны и т. д.), активируется процесс гликации — сахар разрушает белки, а значит, на лице появляются морщины.

Сладости. freepik.com/cookie_studio

Уходовые средства нужно наносить по порядку. Активные вещества должны иметь возможность проникать глубоко в кожу, только в этом случае они гарантируют хорошие результаты. Поэтому антивозрастную сыворотку или концентрат следует наносить до крема, имеющего более плотную текстуру.

Правда лишь отчасти

Всё зависит от генетики. Гены, безусловно, важны. Если ваши предки всю жизнь прожили в северных широтах и у вас, как и у них, светлая кожа, то вы скорее обнаружите на лице признаки старения, чем смуглые женщины из южных широт. Темнокожие люди стареют позже, потому что их кожа привыкла вырабатывать больше коллагена и эластина, противодействуя солнцу. Однако правильный уход может изменить картину и сохранить молодость кожи.

Крем для лица. freepik.com/lookstudio

Кожа привыкает к крему, и он перестаёт действовать. Научных подтверждений этому нет. Однако уходовые средства нужно менять просто потому, что состояние самой кожи может измениться. Например, вы долго пользовались увлажняющей косметикой, водный баланс восстановился, и теперь нужно сделать упор на питание.

Миф

Жирная кожа стареет медленнее. Работа сальных желез никак не связана с состоянием волокон коллагена и эластина, которые и отвечают за молодость кожи. Поэтому жирной коже нужен такой же антивозрастной уход, как и коже любого другого типа.

Антивозрастные средства нужно использовать смолоду. Учёные доказали, что организм начинает стареть после 25 лет. Но даже в этом возрасте применение антивозрастной косметики бессмысленно. До 30−35 лет волокна коллагена и эластина самостоятельно восстанавливаются. А вот позже уже нужна помощь кремов и сывороток.

Пилинг. freepik.com/Freepik

Чем болезненнее процедура, тем сильнее омоложение. Это заблуждение тянется с тех времен, когда пилинг был экзекуцией со снятием кожи. Сейчас косметологическая индустрия стремится причинять клиентам как можно меньше боли. Разработчики пилингов, например, сочетают кислоты с низкой и высокой молекулярной массой, чтобы воздействие происходило во всех слоях эпидермиса, но не приносило дискомфорта. Лазерные процедуры тоже стали комфортнее.