Мия Бойка стала кошкой, а Семенович - русалкой: фото финала шоу "Три аккорда"

В воскресенье, 16 июня, зрители Первого канала узнают, кто на этот раз стал тузом и королём нового сезона популярной программы "Три аккорда". В финальной программе за это звание претендуют: Анна Семенович, Валерия Ланская, Виктор Салтыков, Жасмин, Владимир Маркин, Таисия Повалий, Доминик Джокер, Мия Бойка, Никита Малинин, Сергей Войтенко.

На нашем ТВ масса музыкальных шоу, но "Три аккорда" стоит особняком. Мало где можно встретить звёзд поп-музыки, что на полном серьёзе исполняют шансон, романс, хиты бардов Грушинского фестиваля и другие неформатные шлягеры. Проект Первого канала дарит участникам такую возможность, а зрителю - шанс увидеть любимых артистов в неожиданном амплуа.

В этом выпуске шоу "Три аккорда" судьями станут: многократная обладательница премии "Шансон года", певица Любовь Успенская, народный артист России Александр Розенбаум, заслуженная артистка России, актриса Ирина Апексимова и мастер шансона Михаил Шуфутинский.