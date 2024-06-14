Мия Бойка стала кошкой, а Семенович - русалкой: фото финала шоу "Три аккорда"

На нашем ТВ масса музыкальных шоу, но "Три аккорда" стоит особняком. Мало где можно встретить звёзд поп-музыки, что на полном серьёзе исполняют шансон, романс, хиты бардов Грушинского фестиваля и другие неформатные шлягеры. Проект Первого канала дарит участникам такую возможность, а зрителю - шанс увидеть любимых артистов в неожиданном амплуа.
В этом выпуске шоу "Три аккорда" судьями станут: многократная обладательница премии "Шансон года", певица Любовь Успенская, народный артист России Александр Розенбаум, заслуженная артистка России, актриса Ирина Апексимова и мастер шансона Михаил Шуфутинский.