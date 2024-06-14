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Мия Бойка стала кошкой, а Семенович - русалкой: фото финала шоу "Три аккорда"

В воскресенье, 16 июня, зрители Первого канала узнают, кто на этот раз стал тузом и королём нового сезона популярной программы "Три аккорда". В финальной программе за это звание претендуют: Анна Семенович, Валерия Ланская, Виктор Салтыков, Жасмин, Владимир Маркин, Таисия Повалий, Доминик Джокер, Мия Бойка, Никита Малинин, Сергей Войтенко.

"Три аккорда". Финал
"Три аккорда". Финал
Пресс-служба Первого канала.

На нашем ТВ масса музыкальных шоу, но "Три аккорда" стоит особняком. Мало где можно встретить звёзд поп-музыки, что на полном серьёзе исполняют шансон, романс, хиты бардов Грушинского фестиваля и другие неформатные шлягеры. Проект Первого канала дарит участникам такую возможность, а зрителю - шанс увидеть любимых артистов в неожиданном амплуа.

В этом выпуске шоу "Три аккорда" судьями станут: многократная обладательница премии "Шансон года", певица Любовь Успенская, народный артист России Александр Розенбаум, заслуженная артистка России, актриса Ирина Апексимова и мастер шансона Михаил Шуфутинский.

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