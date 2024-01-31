31 января
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Надежда Бабкина научит мириться в шоу "Прошу, прости!"

Пока проект "Модные VS народные", ради которого Надежда Бабкина рассталась с Первым каналом и "Модным приговором", поставлен на паузу, в ближайшую пятницу в эфире телеканала НТВ состоится премьера ещё одной программы с её участием. Основная цель проекта "Прошу, прости!" - помирить близких друг другу людей, между которыми возникли разногласие и недопонимание. Как набраться смелости и извиниться?

Телешоу "Прошу, прости!"
Телешоу "Прошу, прости!"
Пресс-служба телеканала НТВ.

Эмоциональное шоу поможет найти нужные слова и преодолеть ссоры. Герои программы встретятся лицом к лицу в студии передачи и попробуют восстановить утраченную когда-то связь. В каждом эпизоде проекта зрители будут знакомиться с историями людей, которые разошлись много лет назад из-за разногласий, ссор и других проблем в отношениях.

"Умение прощать - великая вещь. Я, к счастью, этому со временем научилась. Раньше обижалась на всякую несправедливость, не понимала - за что, в себе копалась, расстраивалась... Но в какой-то момент поняла, что жить обидой невозможно, и стала своих обидчиков жалеть и пытаться понять. Их изнутри сжирает зависть, злость и ревность, вот они и жалят всех - несчастные люди. Я перестала жить обидами. У меня нет желания мстить. Как бы тяжело мне это прощение ни давалось, я знаю, что, простив, прежде всего, себя спасу. Кто предавал меня и делал мне гадости, они же с этим живут, а не я. Я простила, забыла и живу дальше. Сделанное зло - их проблемы, а не мои. Для меня каждое предательство - это просто школа и наука", - уверена Надежда Бабкина.

Телешоу &quot;Прошу, прости!&quot;
Телешоу "Прошу, прости!"
Пресс-служба телеканала НТВ.

Принять участие в шоу мог любой желающий, который хотел попросить прощения у человека, которому когда-то причинил боль, или же взглянуть в глаза обидчику. Для этого нужно было рассказать свою историю, заполнив анкету о себе на страничке кастинга проекта. Шоу с успехом идёт во многих странах мира, среди которых Нидерланды, Германия, Швеция, Португалия, Италия, Испания, Турция.

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