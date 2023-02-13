На ТНТ с третьим сезоном вернулся комедийный сериал «Патриот», рассказывающий о новых приключениях Сани Кучина, который переживает серьёзное потрясение: оказывается, не такой уж он и русский, как думал всю жизнь. Вместе с героем Антона Жижина на экраны вернутся и другие обожаемые зрителями персонажи, например Журавлик, которого играет актёр и сценарист Дмитрий Журавлёв. В эксклюзивном интервью он рассказал журналу «Телепарк» о своём вокальном прошлом, интересных моментах со съёмок и о карьере.

— Дмитрий, что ждёт вашего персонажа в новом сезоне?

— Съёмки этого сезона были сложными. Почти полностью поменялась съёмочная группа, добавилось много новых персонажей, пришлось заново привыкать к работе группы, притираться. Фантазии наших сценаристов нет предела, и в новом сезоне вас ждёт огромное количество каскадёрских сцен, драк, трюков и новых локаций. Что касается моего персонажа, то он всё так же в поисках родного человека.

Дмитрий Журавлёв в сериале «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— На ваш взгляд, в чём секрет успеха сериала? Почему эта история настолько полюбилась зрителям?

— Сериал полюбился всем своей самобытностью, узнаваемыми персонажами и откровенностью. Все наши герои живут рядом с нами, просто в сериале мы смотрим на них через линзу юмора. Я думаю, что нашему кино надо уйти от мегаполисов и показывать больше глубинки.

Дмитрий Журавлёв в сериале «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— В новом сезоне авторы сериала идут на дерзкие эксперименты, чего стоит только эпизод-мюзикл. Сложно ли было вдруг запеть?

— Запеть было несложно, так как я занимаюсь вокалом с детства, 10 лет выступал в народном ансамбле и 7 лет в казачьем ансамбле. Мюзикл — это самая «сложноснимаемая» серия и самое яркое пятно этого сезона. Песни, танцы, фейерверки, камео популярных звёзд — не серия, а праздник! Всегда круто выходить за рамки сериальной действительности и сняться в такой фантазии.

Дмитрий Журавлёв в сериале «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ.

- Судя по вашей биографии, творчеством вы увлекались с детства. Почему учиться отправились в институт ФСИН? Это было ваше решение или, может, настояли родители?

— Меня после школы приняли в три вуза, а так как во ФСИН казарменное положение, не надо было искать жильё, тебя кормят и одевают, то мы, посоветовавшись с мамой, выбрали именно военный институт. Мама и так все свои силы отдала на моё воспитание, и я понимал, что в обычном вуз ей будет тяжело меня поддерживать. Но в институте оказалось хорошо развито творческое направление и руководство шло навстречу нашим начинаниям, что помогло продолжать свой творческий путь без отрыва от службы.

— Вы уже давно работаете сценаристом в Comedy Club Production. Есть ли у вас какие-то секреты и лайфхаки, как писать шутки по заказу к нужному времени в определённом количестве? Для многих жёсткие требования часто становятся проблемой.

— Секрета нет, это просто профессионализм — работать не по настроению, а тогда, когда это нужно. Нельзя останавливаться, нужно постоянно искать, смотреть, узнавать, изучать и производить, тогда будешь расти.

Дмитрий Журавлёв в сериале «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— В последнее время многие стали обижаться на шутки. По вашему мнению, почему это стало происходить? Когда вы пишете шутки, вы держите это в голове?

— У людей разный уровень эмоционального воспитания. Кто-то понимает, что это шутки, кто-то нет. При написании я это принимаю к сведению, ведь нужно вызвать не обиду, а смех. Если шутка будет обижать, то я не добьюсь цели и ещё человеку больно сделаю. И, конечно же, какие-то идеи отметаются, это обычный процесс написания.

— Вы и актёр, и автор. Какое из этих двух занятий вас больше увлекает?

— Люблю и то, и то. Когда я пишу — примеряю всё на себя, ищу актёрские ходы. Когда играю, постоянно дописываю что-то, предлагаю режиссёрам и они всегда идут мне навстречу. В «Патриоте» очень много из предложенного мной есть.

Дмитрий Журавлёв в сериале «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— Над чем вы работаете сейчас? Каких проектов с вашим участием ждать в ближайшее время?

— Сейчас готовим один большой юмористический проект с моими девочками из «Женской сборной». Скоро выходит второй сезон сериала «Иванько», где у нас актёрский тандем с Валей Мазуниной. Об остальных своих проектах совсем скоро расскажу в соцсетях, подписывайтесь, будем дружить. Новый сезон «Патриота» буду каждый вечер смотреть вместе с вам на ТНТ. Этому сезону отдано много сил и любви, думаю вам понравится.