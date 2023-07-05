Огородная косметика: как сделать домашние средства по уходу за кожей

Кожа во время жаркого лета требует особой заботы. Тут вам на помощь смогут прийти разнообразные кремы, маски, лосьоны... Причём косметику можно сорвать прямо с грядки. Используя огородную косметику, вы будете уверены, что вам достался первоклассный, экологически чистый продукт.

Аз и буки

Прежде чем начать колдовать над приготовлением домашних косметических средств, запомните главные правила. Во-первых, всегда берите для масок, кремов и лосьонов только отборные, ни в коем случае не подпорченные, овощи. Во-вторых, непременно хорошо промойте их в проточной воде и очистите от жёсткой кожуры. А в-третьих, маски в отличие от лосьонов никогда не готовьте впрок. Это средства сиюминутного использования.

Если смесь для маски получилась слишком жидкой, в неё либо добавляют загустители вроде геркулеса, толокна, овсяной муки или крахмала, либо накладывают её на лицо с помощью марли. В последнем случае марлю складывают в несколько слоев, делают прорези для глаз, носа, рта, смачивают её в приготовленной смеси и затем расправляют на лице. Во время этой процедуры желательно принять горизонтальное положение. В среднем маску держат на лице минут двадцать (или пока она полностью не высохнет), после чего её смывают тёплой водой. Затем не забудьте ополоснуть лицо холодной водой.

Сухая кожа

К сожалению, сухая кожа лица довольно распространённое явление. Она стала настоящим бичом современной эпохи и бывает даже у тех людей, которые в юности страдали от излишне жирной кожи. Причины такой метаморфозы - стрессы и загрязнение окружающей среды. Однако огородная косметика способна даже пустыню Сахару превратить в цветущий оазис.

Лосьон из молока и огурцов: ломтики огурца залить 1 ст. ложкой свежего, не кипячёного, молока, через полчаса молоко отцедить и протереть им кожу лица.

Огуречная маска: огурец измельчить на тёрке, смешать с 1-2 ст. ложками сметаны и нанести на лицо.

Капустная маска: капустные листья измельчить и отварить в молоке, затем молоко процедить, а оставшуюся капустную кашицу нанести на лицо.

Маска из помидоров: помидор измельчить, добавить немного крахмала (так, чтобы получилась кашица) и несколько капель оливкового масла.

Смыть маску с сухой кожи лица можно и водой, но лучше использовать для этого тампон, смоченный слабо заваренным чаем, настоем какой-либо травы (крапивы, ромашки и т. п.) либо разведённым водой молоком (1:1). Обычная вода из-под крана слишком сушит кожу.

Огуречная маска. freepik.com/senivpetro

Жирная кожа

Жирная, пористая кожа доставляет её владельцам не меньше хлопот, чем сухая, и тоже требует к себе внимательного отношения.

Лосьон из петрушки: 4 ст. ложки порезанной петрушки залить 0,5 литра кипятка, дать настояться в течение часа. Затем процедить. Протирать лицо утром и вечером. Хранить лосьон в холодильнике.

Огуречно-лимонный крем: 300 г огурцов и лимон пропустить через мясорубку, залить стаканом водки и дать настояться в течение суток в прохладном месте. Затем настой процедить, добавить в него полстакана камфорного спирта, 3 растёртых яичных желтка и 1 ст. ложку мёда. Хранить крем в холодильнике.

Морковная маска: морковку измельчить на тёрке и смешать со взбитым яичным белком, а также (для густоты) с небольшим количеством овсяной муки. Маску смыть с лица сразу же после того, как она высохнет.

Огуречная маска: огурец измельчить на мелкой тёрке и смешать со взбитым яичным белком и несколькими каплями лимонного сока. Маску рекомендуется снять с лица сразу же после её высыхания.

Для рук

После дачных работ ничто так не нуждается в заботе, как натруженные руки. Привести их в нормальное состояние под силу - не удивляйтесь! - обычному картофельному пюре. Для этого картофелину, отваренную в мундире, надо очистить и растолочь с молоком. Можно добавить немного воды, лишь бы пюре получилось достаточно жидким. Осталось опустить в него ладони и получить удовольствие. Только не забудьте, что во время процедуры пюре должно быть теплым. Остывшее не годится.

После снятия маски на лицо непременно нужно нанести питательный крем. Это верный способ удвоить благотворный эффект процедуры.