Алиса Селезнёва в стиле киберпанк и женский вариант "Холопа": самые ожидаемые российские фильмы второй половины 2023 года

Первая половина года подарила российскому кинопрокату два проекта, которые заставили говорить о себе весь мир - "Чебурашка" переписал все книги рекордов и собрал больше 6 млрд рублей, а "Вызов" показал, что художественное кино можно снимать и в космосе. Фантастика, в которую ещё недавно мало кто верил. Но не только персонажи мультфильмов и сказок готовы выйти на замену сбежавшим из России западным героям. Предлагаем топ-лист главных российских фильмов, которые выйдут во второй половине 2023 года.

"Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»

Кадр из мультфильма "Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!". kinopoisk.ru.

Мультфильм. Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в центре светской жизни большого города. Сегодня он — свадебный фотограф, а Маша — его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви.

В прокате с 1 июня.

"Снегирь"

Кадр из фильма "Снегирь". kinopoisk.ru.

Драма. Экранизация романа Георгия Владимова "Три минуты молчания" от Бориса Хлебникова ("Аритмия" и "Долгая счастливая жизнь") и Натальи Мещаниновой ("Монастырь"). Видеоблогеры Никита и Максим в погоне за уникальным контентом попадают на сейнер "Снегирь". Мечты о море и приключениях быстро разбиваются о суровую реальность. На ржавом судёнышке парней ждут тонны вонючей рыбы и команда ворчливых мужиков. Да и шторм пережить на захудалом карабле непросто. В фильме снялись Макар Хлебников, Тимофей Трибунцев, Александр Робак и Евгений Сытый.

В прокате с 8 июня.

"Мальдивы подождут"

Кадр из фильма "Мальдивы подождут". kinopoisk.ru.

Комедия. Ева и Денис — молодая и успешная пара, которая неожиданно для себя оказывается в кризисной ситуации. И им бы разбираться со своими семейными обидами и недопониманием, но они попадают в паутину невероятных приключений. В этой кутерьме событий Ева принимает решение бороться за свою любовь и берет Дениса в заложники. Вспомнит ли Денис о своих чувствах или останется «связанным» навсегда?

В прокате с 21 июня.

"Дыхание"

Фильм "Дыхание". kinopoisk.ru.

Драма. Врач по имени Виктор допустил фатальную ошибку и, будучи не в силах справиться с её последствиями, решил уйти из профессии. Несколько лет он успешно работал в фармацевтическом бизнесе, но в марте 2020 года его мать была госпитализирована с подозрением на коронавирус. В тот момент, когда главный герой пытался забрать маму из больницы, учреждение было закрыто на карантин. Виктор не может уйти, и для того, чтобы спасти жизнь матери, ему нужно побороть страх, победить травмирующие воспоминания и снова стать врачом.

В прокате с 22 июня.

"Любовь Советского Союза"

Фильм "Любовь Советского Союза". Пресс-служба Первого канала.

Мелодрама. Киноверсия сериала, который снимает Первый канал, расскажет историю звезды советского кино 1930-х годов Галины Половиковой. Природа наградила её уникальным актёрским талантом, она стала любимицей миллионов советских зрителей - от рабочих и крестьян до самого товарища Сталина. Фильмы и спектакли с её участием собирали полные залы. Поклонники преследовали Галину, мечтая об автографе. Женщины подражали её ярким, страстным героиням, а мужчины мечтали иметь таких подруг.

Фильм не будет байопиком какой-то конкретной актрисы того времени - главная героиня вобрала в себя черты сразу нескольких звёзд. Среди них, например, Любовь Орлова и Валентина Серова.

В прокате с 7 сентября.

"Повелитель ветра"

Фильм "Повелитель ветра". kinopoisk.ru.

Приключения/драма. Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.

В прокате с 7 сентября.

"По щучьему веленью"

Фильм "По щучьему веленью". kinopoisk.ru.

Фэнтези. В 1938 году фильм "По щучьему веленью" стал первой работой великого советского сказочника Александра Роу. Лента получилась по-настоящему новаторской, и дело было не только в том, что Роу стал практически первооткрывателем жанра сказки в отечественном кинематографе, но и в том, что многие приёмы были им впервые использованы для изображения в кадре сказочных чудес.

Спустя 85 лет Емеля на самоходной печи вернётся на широкие экраны - ещё один новогодний потенциальный блокбастер готовит компания СТВ. В главной роли - актёр Никита Кологривый. В истории планируется воссоздать колорит из глубоких веков, но при этом сделать характер и речь персонажей понятными каждому зрителю. Авторы обещают наполнить фильм впечатляющими спецэффектами, за которые отвечает Александр Горохов: компания CGF, где он трудится, работала на таких фильмах, как "Конёк-Горбунок", "Время первых", "Экипаж".

В прокате с 26 октября.

"Императрицы"

Фильм "Императрицы". kinopoisk.ru.

Исторический художественно-документальный фильм. После смерти Петра Великого начинается эпоха дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть. Маленькая Елизавета уже знает, что мир — не фабрика по исполнению желаний. Ей не суждено стать королевой Франции, ведь после смерти Петра I Людовик XV разрывает все былые договоренности. А за престол Российской Империи идет самая настоящая борьба и никто даже в шутку не рассматривает кандидатуру юной царевны.

Лента покажет, как менялась империя вместе со сменой глав государства. Почему продолжить дело Петра I для многих оказалось непосильной задачей? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что может дать России женщина на престоле?

В прокате с 26 октября.

"Свободное падение"

Космическая драма. Одним только "Вызовом" интерес к космосу в 2023 году не исчерпывается - летом экраны захватит технотриллер с Александром Кузнецовым. Он играет механика, работающего на борту космической станции "Дельта", курсирующей на околоземной орбите. Очередной выход в открытый космос заканчивается трагедией - герой лишается страховки и улетает всё дальше от Земли, а его единственной призрачной связующей с людьми нитью оказывается диспетчер станции, которой самой требуется помощь. "Гравитация" по-русски надеется вас удивить.

В прокате с 16 ноября.

"Холоп 2"

Фильм "Холоп 2". kinopoisk.ru.

Комедия. "Чебурашка" обогнал "Холопа" и стал самым кассовым российским фильмом. В конце декабря продолжение хита Клима Шипенко попытается вернуть пальму первенства. Перевоспитание вчерашнего мажора Гриши (Милош Бикович) удалось. Теперь парень особенно чутко относится к неадекватным выходкам золотой молодёжи. Катя (Аглая Тарасова) - большая любительница потусить, выпить и сесть за руль в нетрезвом виде. Мама Кати (Наталья Рогожкина) - чиновница, привыкшая во всём потакать дочери и "отмазывать" в критических ситуациях. Девушка чувствует полную безнаказанность, пока не знакомится с Гришей. Молодой человек легко может отправить Катю в другое время, где обучают хорошим манерам.

Премьера с 21 декабря.

"Сто лет тому вперёд"

Фильм "Сто лет тому вперёд". kinopoisk.ru.

Фантастика. В советское время по произведениям Кира Булычёва снимали немало фильмов, мультиков и телеспектаклей, но в XXI веке на экраны вышли лишь несколько анимационных проектов об Алисе Селезнёвой.

В 2022 году ситуация значительным образом изменится: в работе находится сериал "Очевидное невероятное", основанный на цикле про Великий Гусляр, а также фильм режиссёра Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд", представляющий зрителю осовремененную Алису Селезнёву - с короткой стрижкой и окрашенными в розовый цвет волосами. Колю Герасимова сыграл Марк Эйдельштейн, а Виктория Исакова и Константин Хабенский появятся в роли родителей Алисы Селезневой. Александр Петров исполнил роль космического пирата Весельчака У, а Юра Борисов — злодея Глота. Образ Алисы Селезневой воплотила Даша Верещагина. Робота Вертера озвучил Федор Бондарчук.

По сюжету Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Будет любопытно посмотреть, как создатели нового фильма перепишут мотивацию героя с учётом текущих реалий, и как они покажут светлое будущее, из которого прибыла Алиса, ведь описанные Булычёвым технологии завтрашнего дня вроде индивидуальных беспилотных транспортных средств, уже не кажутся чем-то из области научной фантастики.

В прокате с 28 декабря.

"Мастер и Маргарита"

Фильм "Мастер и Маргарита". kinopoisk.ru.

Драма. Роман "Мастер и Маргарита" давно окутан мистическими предубеждениями о сложности экранизации - работать над ним мечтали Эльдар Рязанов, Элем Климов, Владимир Наумов, а картина Юрия Кары из-за разногласий с продюсером и наследниками Булгакова пролежала на полке больше 10 лет.

Новая экранизация "Мастера и Маргариты" тоже фильм с тяжёлой судьбой. Работа над картиной началась в 2018 году, когда режиссёром проекта числился Николай Лебедев. Начало съёмок откладывалось сперва из-за проблем с финансированием, а затем из-за внезапно нагрянувшей пандемии. Из-за несовпадения графиков Лебедев был вынужден покинуть проект и новым режиссёром стал Михаил Локшин. Он не слишком известен широкой публики, но его историческая мелодрама "Серебряные коньки" стала первой российской картиной, вышедшей на платформе Netflix. Сценарий картины Локшин написал вместе с Романом Кантором ("Эпидемия"). Вместе они решили, что в их фильме фигуре Воланда будет уделяться больше внимания, чем в романе Булгакова. Нам покажут взгляд Князя Тьмы на события, произошедшие на Патриарших прудах в 30-е годы прошлого века.

Главного героя в фильме сыграл немецкий актёр Аугуст Диль, известный по "Бесславным ублюдкам" Квентина Тарантино, а роли Мастера и Маргариты достались Евгению Цыганову и Юлии Снигирь. Судя по трейлеру, нас ждёт дорогой и зрелищный проект со впечатляющими спецэффектами и блестящим актёрским составом.

В прокате в декабре.