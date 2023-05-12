Сериал "Брижит Бардо: искусство жить" расскажет как бог создал женщину

Как-то промышленник Бардо обедал вечером с друзьями в излюбленном бистро. К ним подошла гадалка и, поглядев на руку Луи, сказала: "Месье, ваше имя облетит мир, прославится и в Америке, и везде-везде!" Но ему и в голову не могло прийти, что прославит имя Бардо не заводы, а его дочь, прекрасная Брижит, ни разу, несмотря на многочисленные замужества, не менявшая фамилию. Сегодня, 12 мая, в онлайн-кинотеатре START состоится премьера байопика о легенде мирового кино.

Французский сериал посвящён началу карьеры Брижит Бардо - с 1949 года, когда она впервые появилась на обложке журнала, до рождения сына в 1960 году. Девушка из хорошей семьи, Брижит получила мировую известность после фильма "И Бог создал женщину" и столкнулась с кризисом: став кумиром миллионов, она была вынуждена искать своё истинное "я" в лучах славы и под прицелами фотообъективов. Идеи и образ жизни Бардо опередили своё время, их поймут только через десять лет - после майской революции 1968 года.

Сериал "Брижит Бардо: искусство жить". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Брижит Бардо: искусство жить". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Брижит Бардо: искусство жить". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Первая серия 6-серийного проекта "Брижит Бардо: искусство жить" станет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра 12 мая, сразу после мировой премьеры во Франции. Далее серии будут выходить раз в неделю по пятницам.

Главную роль в проекте исполнила Джулия де Нуньес, а кинорежиссёра и первого мужа Бардо Роже Вадима сыграл Виктор Бельмондо - внук легендарного Жан-Поля Бельмондо.

Сериал "Брижит Бардо: искусство жить". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

"Брижит Бардо: искусство жить" - это четыре года исследований, полмиллиона источников и документов, 70 съёмочных дней, 53 локации, включая культовые места из фильма "И Бог создал женщину", который сделал из юной Брижит знаменитость. И, конечно, дебют актрисы Джулии де Нуньес, которая провела на площадке 67 дней из 70, примерила 118 нарядов для образа Брижит Бардо и во время съёмок подверглась преследованиям папарацци.