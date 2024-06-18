Тайное голосование жюри внесло неожиданную интригу в финал шоу "ВИА Суперстар!"

Первый сезон нового музыкального шоу "ВИА Суперстар!" завершился грандиозным финалом! До финального выпуска добрались все восемь коллективов, принимавших участие в шоу. По заведённым правилам проекта голосование жюри в последнем выпуске было тайным, поэтому оценки стали известны только в при подведении окончательных итогов, что вносило дополнительную интригу в шоу. И надо сказать, этот ход устроителей шоу оправдал себя.

Специально для финала участники приготовили премьеры новых песен: на сцене проекта "суперстары" исполнили совершенно новые композиции или современные версии своих легендарных хитов. Группа "Вирус" презентовала песню "Лотос", "Форум" - "Мирей", "Божья коровка" - "Ледяное сердце", "Балаган Лимитед" - "Речушечка", ВИА "Белорусские легенды" - "Белявая, чернявая", ВИА "Лейся, песня" по-новому исполнил свой хит "Качается вагон", "Чи-Ли" - "Весна не умеет ждать", а золотой состав группы "Стрелки" - "Любить меня поздно".

"ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

Все пять выпусков в лидерах турнирной таблицы были "Белорусские легенды", но им наступали на пятки музыканты из "Балаган лимитед", которые как и представители дружеского государства удостаивались восторженных комплиментов. Разница между ними была в 2 балла, что создавало определённую интригу накануне финала. Тайное голосование развязало членам жюри руки и "Легенды" впервые за сезон получили всего шесть баллов.

Высшие восемь баллов получили лишь два музыкальных коллектива - "Вирус" и "Балаган Лимитед". Но последним не удалось выйти в лидеры, они только сравнялись в баллах с белорусами. Зал замер в ожидании.

"ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

По правилам проекта вслучае, если два коллектива набирают одинаковое количество баллов, победителя определяет Лолита: бумагу с именем триумфатора она заранее помещает в конверт. Однако в этот вечер Вадим Такменёв решил пренебречь правилами и прямо на сцене разорвал конверт. Он решил решил присвоить победу обоим музыкальным коллективам.

"ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

Что это было? Импровизация или заранее просчитанный режиссёрский ход? Ведь устроители приготовили два кубка - второй якобы для всякого форс-мажора... Но многие зрители увидели в этом добрый умысел организаторов шоу.

Таким образом места распределились так. На последней строчке турнирной таблицы оказался золотой состав группы "Стрелки" с 38 баллами. Перед ними расположились группы "Божья коровка", "Чи-Ли" и ВИА "Лейся, песня" с 39 баллами. Третье место занял "Форум" с 42 баллами. 46 баллов и вторую строчку пьедестала почёта получила группа "Вирус". А на первом месте оказались ВИА "Белорусские легенды" и группа "Балаган Лимитед", набравшие по 48 баллов.

"ВИА Суперстар!". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

"До старта проекта мы совершенно не ожидали, что к нам будут так относиться и, конечно, до последнего не верили, что победим в шоу. Более того, удивлялись, когда после выступлений получали восемь баллов от жюри. Конечно, мы надеялись, что оценки будут приличными, но чтобы настолько... Очень боялись судейства Сергея Соседова и были поражены, что за все выступления Сергей ставил нам высший балл. Проект для нас получился феноменальным. Мы привыкли всё делать самостоятельно: записывать песни, снимать клипы, решать вопросы с костюмами, постановками номеров. Здесь же всё на себя взяла команда шоу. Потому и мы постарались максимально реализоваться на проекте, чтобы не подвести команду "ВИА Суперстар!", - рассказали музыканты "Балаган Лимитед".