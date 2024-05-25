"Я ждала, что ты попросишь прощения! Испугался?": Ольга Бузова публично упрекнула Даву в трусости

В новом выпуске шоу "Сокровища императора" на ТНТ четыре оставшиеся пары вступают в борьбу за попадание в полуфинал. Испытания становятся труднее, а все договоренности о дружбе и поддержке рушатся на глазах. Так, Мария Погребняк столкнётся с предательством, а Ольга Бузова вновь выведет из равновесия Давида Манукяна.

Мария Погребняк и Алана Мамаева в последнее время пользовались большим расположением Жени Ершова. Он давал им деньги на испытания, помогал преодолевать трудности, а кроме этого дарил цветы и выражал симпатию Марии. Но как только знаки внимания в сторону девушки закончились, она обвинила Ершова в предательстве. Теперь Погребняк осталось выяснить, действительно, ли Ершов ведёт хитрую игру и лгал всё это время, или же просто так сложились обстоятельства.

Телешоу "Сокровища императора". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Помимо тяжёлых испытаний, на пару "оранжевых" - Давида и Арама - обрушились и разборки с Ольгой Бузовой. Телеведущая вновь не смогла сдержать эмоций и решила выяснить отношения с Давой прямо на "финише". Она упрекнула его в том, что он до сих пор перед ней так и не извинился.

"Знаешь, чего я всё это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за все то, что было сделано. Я ждала всё это время простых слов: "Прости, Оль!" Испугался? Сколько слов было сказано, сколько поступков сделано, была очень большая травля меня, во главе которой стоял ты!", - обратилась ведущая к своему бывшему. Публичных извинений Ольга Бузова так и не дождалась, но Дава пообещал, что встретится с Олей тет-а-тет без камер и скажет всё, что нужно.

Состоится ли долгожданная встреча бывших или Давид Манукян покинет проект без важного разговора, зрители узнают в новом выпуске шоу "Сокровища императора".