Юлианна Караулова сменила Дмитрия Диброва в кресле ведущего «Кто хочет стать миллионером?»

Ничто не вечно под луной! К знаменитому выражению Уильяма Шекспира можно добавить, что и никто. После долгого отсутствия в эфир Первого канала вернулась интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?». Программа подверглась тотальному обновлению — новая студия, возвращение в студию обычных телезрителей и новая ведущая!

Последние несколько месяцев в околотелевизионных кругах живо обсуждали, что в популярной телевикторине произойдёт смена ведущего — якобы вместо 63-летнего Дмитрия Диброва кресло займёт кто-то помоложе. Правда, в качестве потенциальных ведущих кандидатов рассматривали Александра Гордона и Леонида Ярмольник. В итоге продюсеры остановили свой выбор на 35-летней Юлианне Карауловой. Популярная певица в прошлом году принимала участие в инновационном проекте Первого канала «Фантастика» и вместе со своим аватором заняла первое место.

Зрители снова стали участниками

Шоу снимают по франшизе, но после введения санкций западный правообладатель отказался сотрудничать с российскими производителями, потому Первому каналу пришлось чуть-чуть поменять формат и декорации, но суть программы осталась прежней. Возможно, поэтому решили заменить и ведущего, с которым ассоциировался прежний облик викторины.

Юлианна Караулова — новая ведущая викторины «Кто хочет стать миллионером?». Пресс-служба Первого канала.

Как и почти 25 лет назад теперь вместо звёзд участниками стали обычные люди, которые теперь могут заполнить анкету на сайте канала и попасть в эфир. Чтобы стать участником «Кто хочет стать миллионером?» нужно рассказать об увлечениях, жизненных целях, участии в квизах и других интеллектуальных играх.

Караулова не чужой человек на первой кнопке. Уже в 16 лет она стала финалисткой «Фабрики звеёд», потом подопечной продюсера Макса Фадеева и студенткой Академии музыки им. Гнесиных. Есть у нее и телевизионный опыт. Юлианна была соведущей шоу «Русский ниндзя; наставницей и судьей телепроектов «Ты супер!», «Битва талантов», «Всё, кроме обычного»; ведущей на МУЗ-ТВ. Теперь поступательное развитие карьеры привело её в кресло одного из самых рейтинговых проектов отечественного ТВ, в котором она, кстати, принимала участие.

Юлианна Караулова — новая ведущая викторины «Кто хочет стать миллионером?». Пресс-служба Первого канала. Юлианна Караулова — новая ведущая викторины «Кто хочет стать миллионером?». Пресс-служба Первого канала. Юлианна Караулова — новая ведущая викторины «Кто хочет стать миллионером?». Пресс-служба Первого канала.

«Ты сейчас обеспечил себе жизнь до самой смерти!»

Очевидно, перестановки огорчили Дмитрия Диброва, который вёл программу с 1999 по 2001 годы на НТВ («О, счастливчик!»), и с 2008 по 2022 годы («Кто хочет стать миллионером?») на Первом канале.

Кстати, перед запуском программы на роль ведущего пробовались тогдашний руководитель пресс-службы СВР Юрий Кобаладзе, журналист Сергей Николаевич и ещё с десяток известных лиц. Но под параметры «доброжелательный, весёлый, вселяющий уверенность в игрока» лучше всего подошёл Дмитрий Дибров — на тот момент ведущий авторской передачи «Антропология» на НТВ.

«Кто хочет стать миллионером?». Пресс-служба Первого канала.

Правда, Дмитрий долго сопротивлялся назначению: «У меня была репутация, статус среди самой желанной аудитории — интеллектуалов, а тут какую-то попсу предлагают. Я два раза отказывался, на третий позвонил генеральный директор НТВ Добродеев — и я поехал на пробы».

Запись пилота сомневающийся Дибров решил показать своему другу, телеведущему Дмитрию Киселёву и его семье, когда они жарили шашлыки на даче. Первых зрителей так затянуло шоу, что у них пригорела баранина. Досмотрев, в один голос они заявили ведущему «О, счастливчика»: «Ты сейчас обеспечил себе жизнь до самой смерти! Эта программа будет самой популярной на нашем телевидении».

Но, как известно, ничто не вечно под луной!