Афиша. Куда сходить в Барнауле на выходных 15 и 16 сентября

Первые театральные премьеры сезона, концерты, интересные выставки и один долгожданный фильм — все, что не стоит пропускать на этих выходных — в нашем традиционном обзоре.

Женщины и подростки

Театр драмы 15 и 16 сентября презентует премьеру «Время женщин». Спектакль по одноименному роману Елены Чижовой, лауреата Букеровской премии 2009 года. В питерской коммуналке проживают старушки и семья из мамы и дочки, которую они взяли под опеку. Это реалистичная и грустная история. Начало в 17:30. Цена: 150−500 рублей.

В МТА 15 сентября покажут премьеру спектакля Wonder boy. Постановка Максима Соколова адресована самой взыскательной публике — подросткам. Это история об особенном мальчике Августе, который родился практически без лица и которому нужно как-то найти свой путь к сверстникам, обычным детям. Начало в 18:30. Цена: 150−300 рублей.

Квест со спасением героя

Спектакль «Поколение Z» в Барнауле. altapress.ru.

16 сентября на «Спичке», прямо в полуразрушенном здании заводоусправления, покажут иммерсивный спектакль-квест «Поколение Z» о мире научно-технического прогресса, где нет барьера между физическим и виртуальным миром.

Это спектакль по текстам Дэвида Митчела и Чака Паланика об одиночестве и о людях, которые оставшись наедине с собой, вдруг осознали, что они не одни. Режиссеры: Анастасия Поротикова и Антон Абрамов. Начало в 18:18. Цена: 300 рублей.

DaKooka

16 сентября в Harat’s Pub выступит русскоязычная украинская певица DaKooka. Она делает поп-музыку, поставленную на движок сурового техно и утопленную в низких басах.

DaKooka стала феноменом современной поп-сцены. Она способна быть своей и в дарк-попе, и в фанке, и в драм-н-бейсе, и в угловатой электронике, и в интерпретациях восточных мантр. Начало в 20:00. Цена: 500−1000 рублей.

Рок без тормозов

Музыка. СС0.

В субботу, 15 сентября в «Байк-баре» дадут концерт две известные барнаульские группы У.Z.И. и Rebels Street. «Готовим печень, достаем собачьи пояса от ревматизма и настраиваемся на огненный вечер», говорится в приглашении.

У.Z.И. играет dance-positive-gothic-alco-trash-music, Rebels Street — настоящие инопланетяне, исполняюobt «рок без тормозов». Начало в 19:00. Цена: 150 рублей.

Хищник и Хищник побольше

На экраны вышел один из самых ожидаемых фильмов года — «Хищник» Шейна Блэка. Снайпер Куин МакКенна — единственный, кто выжил после крушения инопланетного корабля. В секретной службе хотят скрыть факт существования Хищника, так что МакКенну признают невменяемым и арестовывают.

Кадры из фильма «Хищник» ( 2018). kinopoisk.ru.

Он оказывается в автобусе с горсткой бывших военных, натуральных психов, а в это время Хищник разносит военную базу в клочья и сбегает. Но это полбеды. Хищник — это тоже жертва, за ним на Землю прилетает модифицированная версия — инопланетный Мегахищник, еще более злой и страшный.

Расписание смотрите в календаре Афиши.

Куклы из Ханты-Мансийска

В Барнауле начинаются гастроли Ханты-Мансийского театра кукол. 15 сентября в «Сказке» покажут «Спящую красавицу» с балладной музыкой, стилизованными куклами, театром теней и игрой света.

16 сентября здесь же можно посмотреть сказку «Золотой цыпленок», из которой дети узнают, что молчание — золото и не всё то золото, что блестит. И что даже у волка бывает золотое сердце. Начало в 11:00, 13:00 и 16:00. Цена: 250 рублей.

Акварель и пастель

Акварель. Рисование. открытые источники в интернете

В «Териной горе» открыта памятная выставка барнаульского художника Владимира Каминского «Акварель и пастель». В экспозиции представлено порядка 35 картин, выполненных в различных техниках. Часть работ выставляется впервые. Время: 10:00—18:00 . Вход свободный.