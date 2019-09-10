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Культура

Антирекорд зрительских симпатий: новый клип Тимати и Гуфа набрал миллион дизлайков

Новый клип российских рэперов Тимати и Гуфа, который был выпущен за день до выборов в Мосгордуму, собрал более миллиона дизлайков.

Тимати.
Тимати.
instagram.com

Такую реакцию пользователей сети на творчество музыкантов называют новым рекордом. Как сообщает «Дождь», ранее публика рекордно отреагировала негативом на клип рэпера Фейса.

Обращает на себя внимание то, что в песне о Москве Тимати, в частности, читает следующие строки: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь».

Данная строчка, а также намерение «хлопнуть бургер за здоровье Собянина» вызвали неприятие многих пользователей сети.

На такую реакцию сам Тимати ответил, что ему не стыдно за свое творчество и он не намерен следовать за модой «хаять власть».

Рэпер Гуф, в свою очередь, заверил, что в клипе и песне нет «никакого госзаказа».

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