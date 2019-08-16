11 августа состоялся третий барнаульский рок фестиваль

11 августа Парк спорта А. Смертина стал большой рок-сценой. Одиннадцать музыкантов Алтайского края выступили на ежегодном летнем фестивале «Парк Рок 2019».

Живой и качественный звук, профессиональное световое и музыкальное оборудование и, конечно, заряд эмоций! Настоящий open-air собрал около 4000 человек за весь день.