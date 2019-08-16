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Культура
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11 августа состоялся третий барнаульский рок фестиваль

11 августа Парк спорта А. Смертина стал большой рок-сценой. Одиннадцать музыкантов Алтайского края выступили на ежегодном летнем фестивале «Парк Рок 2019».

Живой и качественный звук, профессиональное световое и музыкальное оборудование и, конечно, заряд эмоций! Настоящий open-air собрал около 4000 человек за весь день.

Третий барнаульский рок фестиваль.
Третий барнаульский рок фестиваль.
Анастасия Иванова

Алексей Трофимов,
организатор фестиваля, управляющий Парком спорта А. Смертина:

Это был опыт живого общения и контакт со зрителями на большой площадке, царила атмосфера настоящего праздника. К нам пришли молодежь, семьи с детьми, взрослое поколение. На нашей площадке объединились любители качественной музыки.

Исполняли свои авторские и кавер песни группы-участники:

  • SkaйФ,
  • Noль три,
  • TMB,
  • Зигзаги,
  • EQ,
  • Black Rose,
  • Zepp Love,
  • Code5150,
  • Бумераенги,
  • Paramaribo,
  • Провинция.

В 2019 году фестиваль прошел в третий раз. Его основная цель — развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи.

Команда «Парк Спорта» благодарит за поддержку Правительство Алтайского края, Администрацию города Барнаула, Молодежный Парламент Алтайского края и «НАШЕ радио Барнаул». Фестиваль был поддержан грантом Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

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