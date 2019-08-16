11 августа состоялся третий барнаульский рок фестиваль

Алексей Трофимов,
организатор фестиваля, управляющий Парком спорта А. Смертина:
Это был опыт живого общения и контакт со зрителями на большой площадке, царила атмосфера настоящего праздника. К нам пришли молодежь, семьи с детьми, взрослое поколение. На нашей площадке объединились любители качественной музыки.
Исполняли свои авторские и кавер песни группы-участники:
- SkaйФ,
- Noль три,
- TMB,
- Зигзаги,
- EQ,
- Black Rose,
- Zepp Love,
- Code5150,
- Бумераенги,
- Paramaribo,
- Провинция.
В 2019 году фестиваль прошел в третий раз. Его основная цель — развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи.
Команда «Парк Спорта» благодарит за поддержку Правительство Алтайского края, Администрацию города Барнаула, Молодежный Парламент Алтайского края и «НАШЕ радио Барнаул». Фестиваль был поддержан грантом Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.