Авиашоу, рок и концерт Варвары: как пройдет День России 2019 в Барнауле

День России 2019 в Барнауле
Площадь Сахарова
- 16:00 — фестиваль ГТО для работающей молодежи. В это же время начинается праздничная программа «Россия — сильная держава!»
- 17:00 — всероссийский флешмоб «Русь танцевальная».
- 17:30 — творческая программа от студенческих отрядов, победителей и призеров фестиваля творчества «Время действий».
- 18:30 — гала-концерт рок-групп из городов Сибири «Наш общий дом — Россия»,
- 20:00 — музыкально-хореографическое представление «Я люблю тебя, моя Россия».
- 21:00 — концерт ансамбля русского танца им. Гарри Полевого «Огоньки» Государственной филармонии Алтайского края.
- 21:40 — концерт звезды российской эстрады Варвары.
В 22:45 на площади Сахарова будет праздничный фейерверк.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года.
Михаил Хаустов
Площадь у Речного вокзала
- 17:00 — концертная программа «Мы вместе».
- 18:30 — авиашоу над акваторией Оби.
Набережная Оби в Барнауле
С 14:00 до 20:00 здесь будет праздничная программа «Россия — это Мы».
В концерте участвуют творческие коллективы учреждений дополнительного образования Барнаула, в том числе ансамбль преподавателей «Парафраз» музыкальной школы № 1 им. Глазунова и образцовый духовой оркестр «Рит Бэнд» детской школы искусств № 8, сообщает официальный сайт города.