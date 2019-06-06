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6 июня 17°C

Авиашоу, рок и концерт Варвары: как пройдет День России 2019 в Барнауле

День России — государственный праздник и официальный выходной день. В 2019 году он выпадает на среду. В Барнауле пройдут концерты, флешмоб и даже авиашоу. Рассказываем, куда можно сходить на День России 2019.

День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года.
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года.
Ирина Пергаева

День России 2019 в Барнауле

Площадь Сахарова

  • 16:00 — фестиваль ГТО для работающей молодежи. В это же время начинается праздничная программа «Россия — сильная держава!»
  • 17:00 — всероссийский флешмоб «Русь танцевальная».
  • 17:30 — творческая программа от студенческих отрядов, победителей и призеров фестиваля творчества «Время действий».
  • 18:30 — гала-концерт рок-групп из городов Сибири «Наш общий дом — Россия»,
  • 20:00 — музыкально-хореографическое представление «Я люблю тебя, моя Россия».
  • 21:00 — концерт ансамбля русского танца им. Гарри Полевого «Огоньки» Государственной филармонии Алтайского края.
  • 21:40 — концерт звезды российской эстрады Варвары.

В 22:45 на площади Сахарова будет праздничный фейерверк.

Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года.
Михаил Хаустов

Площадь у Речного вокзала

  • 17:00 — концертная программа «Мы вместе».
  • 18:30 — авиашоу над акваторией Оби.

Набережная Оби в Барнауле

С 14:00 до 20:00 здесь будет праздничная программа «Россия — это Мы».

В концерте участвуют творческие коллективы учреждений дополнительного образования Барнаула, в том числе ансамбль преподавателей «Парафраз» музыкальной школы № 1 им. Глазунова и образцовый духовой оркестр «Рит Бэнд» детской школы искусств № 8, сообщает официальный сайт города.

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