«Аз.Арт» в городе. Как в Барнауле открыли крупнейшую за Уралом молодёжную выставку

14 марта в Барнауле открылась IX Межрегиональная молодёжная художественная выставка «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Это масштабная биеннале молодых живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров, которую алтайский «Союз художников» устраивает уже 13 лет. В этом году торжественное открытие посетили сотни гостей, в том числе вип-персоны.