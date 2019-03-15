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Культура

«Аз.Арт» в городе. Как в Барнауле открыли крупнейшую за Уралом молодёжную выставку

14 марта в Барнауле открылась IX Межрегиональная молодёжная художественная выставка «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Это масштабная биеннале молодых живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров, которую алтайский «Союз художников» устраивает уже 13 лет. В этом году торжественное открытие посетили сотни гостей, в том числе вип-персоны.

Аз.Арт.Сибирь – 2019.
Аз.Арт.Сибирь – 2019.
Никита Постоялко

Почетные гости биеннале — первый вице-президент Российской академии художеств, известный живописец Виктор Калинин и член-корреспондент Российской академии художеств, секретарь Союза художников России Александр Муравьёв. Гостей и участников на открытии «Аз.Арт. Сибирь — 2019» встретили председатель АКЗС Александр Романенко и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Главные экспозиции проекта разместились в выставочном зале музея «Город» и в «исторических» залах музея на улице Льва Толстого (16 марта там откроется выставка графики). До 15 апреля барнаульцы смогут увидеть там более 500 работ художников из 13 регионов Сибири, включая недавно вышедших из состава СФО Бурятию и Забайкалье.

Кроме того, в ГХМАК работает выставка председателя жюри «Аз.Арта» — омского графика, заслуженного художника России Андрея Машанова.

Аз.Арт.Сибирь – 2019.
Аз.Арт.Сибирь — 2019.
Никита Постоялко

Что касается «невыставочной» части «Аз.Арта», то в марте можно будет сходить на лекцию Лидии Рыжовой «Молодое искусство Сибири. Живопись» (такой же экскурс будет по графике), поучаствовать в дискуссии насчет online-активности художников «Удали свой паблик», пройти открытый мастер-класс по линогравюре от художника Александра Гордиенко. Или послушать в апреле читку пьесы Вадима Климова «За искусство. Конец цитаты» с резидентами «Дома актера» в ролях.

Полную программу биеннале смотрите в Афише.

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