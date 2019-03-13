«Аз.Артные» люди. Николай Зайков рассказал о конфликте поколений художников и бедных хипстерах

14 марта в Барнауле откроется «Аз.Арт. Сибирь — 2019» — одна из самых масштабных российских биеннале молодежного искусства. Куратор мероприятия, барнаульский график Николай Зайков, не без оснований полагает, что в этом году «Аз.Арт» станет лучшим проектом за всю историю выставок в Барнауле. Накануне биеннале он рассказал, как отбирали работы и чем вообще заняты молодые сибирские художники.

Прикладное творчество

— В «Аз.Арте» могут участвовать студенты училищ и вузов, а также молодые специалисты от 18 лет до 35 включительно. Это очень широкая и разная аудитория. Интересно, что в Сибири почти нет так называемых свободных художников, то есть тех, кто занимается только творчеством и этим живет.

Даже самые успешные ребята занимаются прикладным творчеством. Например, Иван Ильющенко, который в свое время был лауреатом «АзАрта», организует и декорирует пространства, расписывает интерьеры и экстерьеры. Талантливые наши ребята Иван Быков и Юрий Гребенщиков работают в архитектурном проектировании. То, что они выставляют, — это творчество в чистом виде, но это не их хлеб.

Аз.Арт. Сибирь — 2017. Юрий Сушков

В «кочегарке»

— Руководство учебных заведений все время требует отчетов об официальном трудоустройстве выпускников. Понятно, что это повышает престиж заведения. Так вот у нас практически 100% ребят работают по специальности, но большая часть — фрилансеры.

Я по профессии художник монументально-декоративной живописи. И мне было очень непросто после вуза. Потому что если должность дизайнера сейчас существует, то художника уже нет, это такой советский атавизм. Психологически тяжело с таким дипломом искать работу.

После вуза все оказываются на перепутье. В каком-то смысле «прикладникам» больше везет, чем художникам в чистом виде.

Раньше вот Цой с незаконченным художественным образованием был вынужден идти в кочегарку, потому что были серьезные и жесткие идеологические требования. Сейчас этого нет, но в итоге все равно получается «кочегарка».

Николай Зайков. Архив художника.

Талант обязателен

— Есть масса возможностей пользоваться благами, в том числе и государственными. Это для упертых и трудоспособных. И талантливых. В нашем деле талант — это дело обязательное.

Например, молодому художнику могут предложить продолжить обучение в стажерских мастерских Академии художеств в Красноярске.

Набор этот очень ограничен — скажем, пять живописцев, четыре графика и три скульптора. Они с руководителем пишут стратегию, что и как будут делать и в каких выставках принимать участие.

Так вот молодому специалисту, прошедшему отбор, дают на время учебы творческую студию, служебную квартиру и все материалы — совершенно тепличные условия.

Николай Зайков. Автопортрет. Из архива автора.

Стипендии и проекты

— Я вижу большую поддержку молодых художников на федеральном уровне. Например, стипендии минкульта и правительства. Союз художников может рекомендовать им молодых ребят из нашего региона. Деньги там неплохие: правительство дает единовременную выплату молодым профессионалам больше 200 тыс. рублей.

В этом году «Аз.Арт» проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Это немыслимые для нас средства — 2,6 млн рублей. Соответственно, это большие возможности.

Само участие в большом проекте — хорошая поддержка для молодого художника. На «Аз.Арт» обратили внимание крупные федеральные организации, в том числе Российская академия художеств. В этом году к нам приедет первый вице-президент Виктор Калинин. Он точно внимательно посмотрит на работы и какие-то заметки себе сделает.

Подготовка выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Дмитрий Лямзин.

Разная Сибирь

— Я из тех людей, для которых главное — это пространственные, зрительные ощущения. От ландшафта, от архитектуры. Какая река течет, какая погода, какие люди тут живут. В Красноярске есть удивительный Енисей, в Новосибирске — масштабы, Новокузнецк — город потрясающей архитектуры.

В этом смысле мне кажется, что у нас вообще все хуже. И, кстати, у всех так: омичи, например, считают, что живут на выселках, в дыре какой-то. Да, замечательный у вас город, ребята! У новосибирцев вообще неизбывный комплекс того, что они провинция. Я пока там учился, все вокруг меня ныли об этом. Хотя вообще-то это столица Сибири, и барнаульцы, например, включая меня, ездят туда на уикенд, в оперный театр.

Подготовка выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Дмитрий Лямзин.

Новосибирск — это большие дистанции между людьми в прямом и переносном смысле. Я когда приехал в Барнаул, удивлялся, что можно было просто прийти в мастерскую к главному архитектору города и поговорить, как-то по-соседски все.

В том, что делают художники в регионах, конечно, тоже есть отличия. Окружение определяет все. С чего бы барнаульцу, например, думать о шахтерах? А в Новокузнецке сильна производственная шахтерская тема, которой у нас по определению быть не может. Там металл и уголь, брызги кузбасслака, абстракции, ничего не понятно и вот все в таком духе.

В Новосибирске есть некая европейскость, продвинутость что ли. Там нет художественного вуза, а вот архитектурная школа — одна из ведущих в России. Поэтому у них там большинство художников на самом деле архитекторы с широкими взглядами на искусство.

Подготовка выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Дмитрий Лямзин.

Покажись!

— Сегодня нет проблемы представить свое творчество миру. Всё и все в сети. У меня вот специфический круг друзей, они постят либо свои работы, либо чьи-то еще: вся лента в произведениях искусства. И иногда это работает. Можно получить заказ или приглашение в проект из любой точки мира.

С офлайном в Барнауле тоже нет проблем. Есть масса выставочных площадок, не только в музеях, но и в университетах, библиотеках.

Возможностей для презентации много, но с другой вопрос: что это дает художнику.

Николай Зайков. Архив художника.

Что продается

— В интернете больше шансов монетизировать творчество. В Барнауле нет рынка искусства в западном понимании, есть примитивный уровень продаж в салонах. Например, в городе работает известная галерея Щетининых. Помимо чистой продажи предметов искусства, там организуют творческие проекты с выставками и последующей опять же продажей.

В западном понимании галерейная работа — это совсем другое. Каждое пространство имеет свой круг «приобретателей», под которых и создаются специальные проекты. Галерейное «поле» там разбито на очень узкие сегменты: абстракция, реализм, фото, импрессионисты — кого только нет.

Галерея Щетининых выбрала простой путь — классический реализм, пейзажная живопись. Это то, что больше всего у нас покупают. Если вы предложите что-то менее понятное, чем реализм, это не возьмут, потому что не продадут.

Подготовка выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Дмитрий Лямзин.

Бедные хипстеры

— Не секрет, что регион у нас бедный, денег нет. Вместе с тем наблюдается огромный интерес к современному молодежному искусству. Есть пласт бывших хипстеров, нацеленных на интеллектуальный культурный продукт, не только в изобразительном искусстве, но и в литературе, в кинематографе.

Одно время в Барнауле был бум творческих площадок, интересные проекты делали галереи «Sol`" и «Проспект». Но беда в том, что у этих самых хипстеров, кроме интереса, ничего и нет — никакой покупательской способности.

Подготовка выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Дмитрий Лямзин.

Можно больше

— Зональные молодежные выставки в СССР стали проводить еще в 1970-х, в какой-то мере «Аз.Арт» — наследник тех событий. Я сейчас смотрю каталоги тех выставок, это очень свободное искусство.

Говорят, что в советское время много было нельзя. Но в чем-то можно было даже больше, чем сейчас. Смотришь и понимаешь, что художники были интереснее, чем нынешнее поколение со всеми информационными и технологическими возможностями.

Свобода и порнография

— Критерии отбора работ на биеннале довольно размытые. «Аз.Арт» проводит Союз художников. И многие думают, что «там все консервативно и с пейзажами». Практика показывает, что это не так. В прошлый раз, например, у нас победил Владимир Карташев, резидент Центра современного искусства «Винзавод».

Конечно, есть рамки: то, что связано с порнографией и экстремизмом, например. Это вполне определимые вещи, но мы с ними не сталкиваемся. У нас другой формат. Да, существует протестное, актуальное искусство. Так вот в Сибири его практически нет.

Подготовка выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Дмитрий Лямзин.

Выставочная демократия

— На многие конкурсы работы присылают в цифровом виде. Но это другой формат. При всех современных полиграфических технологиях никакая печать достоверно не передаст оригинал. У нас отбор происходит только живьем. Сейчас работы в Барнаул «едут» через выставкомы в каждом регионе.

Многие советуют ужесточить отбор и устроить еще один «фильтр» в Барнауле. Предлагают даже, чтобы я лично как руководитель проекта все просматривал и принимал решение.

Но тогда это получился бы кураторский проект, когда один человек определяет контент. В Сибири было много таких кураторских проектов, но к настоящему времени все умерли.

Мы доверяем выставкомам. Там сидят профессионалы, заинтересованные в том, чтобы регион в проекте был представлен во всей красе. Они способны всецело оценить работы. Умеет ли человек рисовать, сразу видно. Как и то, умеет ли он мыслить.

Подготовка выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Дмитрий Лямзин.

Перекричать друг друга

— Есть глубокие работы у молодого поколения в традиционном жанре. Вот, например, Иван Торопов закончил академию живописи и зодчества Ильи Глазунова, сейчас преподает в НГХУ. У него честные картины о людях труда и об алтайских селах. Очень серьезные. И сам он серьезный человек, я ни разу не видел, чтобы он улыбался.

Молодежное искусство по определению наивно. В силу некой несформированности личности ребята стараются всем показать, что взрослые занимаются ерундой какой-то, а вот мы по-настоящему высказываемся, мы честные и правильные.

Любая молодежная выставка этими высказываниями пестрит, все стараются в своих работах друг друга перекричать и поспорить с предыдущим поколением.

Что касается материалов, конечно, технологии не стоят на месте, но в основном художники все равно работают в традиционных техниках: «холст-масло», «бумага-карандаш». Акрил разве что большее распространение получил.

Николай Зайков. Автопортрет. Из архива автора.

Надо ли рисовать

— Пару лет назад была у нас одна работа. Автор себя намазала краской и легла на бумагу. Получился такой оттиск всего, что ниже плечевого пояса. Конечно, это наивно и по форме, и по замыслу. На самом деле в истории искусства такое уже было. Придумывать что-то новое становится все труднее.

Сейчас в мировом искусстве вообще не обязательно рисовать, чтобы быть художником. Я думал об этом, когда учился в академии в Новосибирске. Есть же британский художник Дэмьен Хёрст, который акул в формальдегиде маринует и продает за миллион долларов. Это вот искусство высказывания, месседжа какого-то. Я тогда решил: нет уж, если я учусь в художественном вузе, то буду рисовать.

Подготовка к выставке «Аз.Арт. Сибирь». Дмитрий Лямзин.

«Поверхностная» проблема

Читать далее — В 2017 году на «Аз.Арте» было 604 произведения. У нас всегда была проблема с поверхностями для экспонирования, много работ просто не входило. В этом году у нас есть партнеры — молодые архитекторы из студии MDVA Максим Максименко и Дима Индюков. Мы переформатировали пространство выставочных залов музея «Город», построили очень крутые декорации. Есть ощущение, что мы получим лучшую экспозицию в истории выставок в Барнауле. Подготовка выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019». Дмитрий Лямзин.

Чем полезен Союз

Читать далее — Союз художников — общественная организация. Единственное ее отличие — всероссийский статус. У нас есть два корпуса на ул. Горького, 63, часть сдается в аренду, что позволяет нам сводить концы с концами и хоть немного поддерживать художников, например, иногда отправлять работы на выставки. Членский билет Союза позволяет бесплатно ходить в музеи России, правда не во все. А вот в Афинах с ним везде пустят. Союз — это ощущение того, что ты находишься в кругу единомышленников, показатель некоего профессионального уровня, поддержка коллег. Ты как-то все время в тонусе. Кроме того, это некий центр, куда приходит информация обо всех интересных проектах в России и мире. Я в свое время ничего от Союза не хотел. Конечно, меня интересовало, дадут ли мне мастерскую или какие-то финансовые привилегии, но это во вторую очередь, робко так. А сейчас это первый вопрос, дадите мастерскую или нет. И еще выбирают: эту не надо, хочу вот такую. Многие считают, что Союз — это старики и скукота. Я говорю, ну, так вступайте и делайте что-то свое. Содержание-то создаете вы сами.

Подготовка к выставке «Аз.Арт. Сибирь». Дмитрий Лямзин.

Чем известен Николай Зайков

Николай Зайков родился в 1978 году в Камне-на-Оби. Учился в Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии, принял участие в более чем 200 выставках в России и за рубежом. Член Союза художников России с 2005 года, куратор молодежи в правлении Союза художников Алтая, руководитель проекта «Аз.Арт. Сибирь». Профессор кафедры «Изобразительное искусство» Института архитектуры и дизайна АлтГТУ.