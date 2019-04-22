Барабаны и глюкофоны. В Барнауле прошел фестиваль ритма

20 апреля в Барнауле в студии йоги «Космос» прошел Фестиваль ритма. Здесь собрались люди, которые хотят развить ритмическое мышление, интересуются этническими инструментами и мечтают найти единомышленников.

Для гостей приготовили мастер-классы от барнаульских музыкантов по игре на диджериду, калимбе, ударной установке, кахоне, сагатам. Место нашлось и робким наблюдателям, и неудержимым смельчакам, и профессионалам.

Гуру ритма, новосибирский мультиинструменталист Виктор Гарагуля считает, что главный инструмент — это наше тело. Люди дышат в ритм, щелкают пальцами в ритм, пританцовывают на остановке. Музыкант представил специальную методику, дающую новое понимание природы музыки и танцев. Еще на одном мастер-классе Виктор показал, как приручить лепестковый тональный барабан — глюкофон.

Фестиваль ритма в Барнауле. Ирина Пергаева.

Тем, кто хочет, чтобы музыкальный инструмент был всегда с собой, приглянулись сагаты, легко помещающиеся в карман. Миниатюрные звонкие тарелочки прекрасно дополняют звучание этнических барабанов и вполне самостоятельны в соло.

На мастер-классе подробно рассказали об особенности звукоизвлечения и дали базовые ритмические рисунки, а для тренировочных упражнений предоставили сагаты из металла и дуба — приятные на ощупь и удобные для начинающих.

Вместо обеда участников фестиваля ждал тест-драйв ударных установок. Поиграть на барабанах смог каждый желающий. Участники также ощутили на себе всю мощь древнейшего инструмента — диджериду, освоили технику двойного вдоха и циркулярное дыхание.

Фестиваль ритма в Барнауле. Ирина Пергаева.

Фестиваль завершился концертом-импровизацией с чарующими мелодиями Востока, жгучим афро-кубано и славянскими мотивами.