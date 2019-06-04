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4 июня 18°C

Барнаульские музыканты сняли красивейший клип на свою песню в Горном Алтае

Одна из известных барнаульских групп «Волны» выпустила новый альбом и сделала клип на композицию «Прощальная песня» в Горном Алтае.

Группа "Волны".
Группа "Волны".
Дмитрий Лямзин.

«Эту работу мы посвящаем всем путешественникам и странникам по жизни. Всем тем, кому не сидится на месте. Едва ли мы сможем снять и сделать что-то более красивое, чем это… Это не Исландия, не Новая Зеландия, не Африка, не Америка. Это — Россия, Горный Алтай, — говорится в группе «Волн» «ВКонтакте».

Съемки вел Алексей Середин из студии AltaiVideo, за монтаж и картинку отвечал лично фронтмэн «Волн» Артем Сабельников.

«Прощальная песня» — заключительная композиция альбома «Арифметика». Со дня на день он появится на всех музыкальных сервисах. Всего в него вошло 11 композиций, написанных, аранжированных и записанных в самое разное время — с 2005 по 2019 годы.

Это весьма пост-модерновый альбом с большим количеством отсылок. И хотя прямых цитат на этой пластинке нет, грамотный слушатель без труда опознает, кем и чем вдохновлялись «Волны» при создании этих композиций.

«Арифметика» — не концептуальный альбом, а скорее сборник песен, которые максимально полно раскрывают эклектичный стиль группы. Он понравится любителям насыщенного саунда с гитарным ревом, бэк-вокальными партиями и большим креном в электронику.

Как и предыдущие релизы «Волн» «Арифметика» издана санкт-петербургским лейблом «БОМБА-Питер». Записан и отмастерингован альбом в собственной студии группы в Барнауле.

Группа &quot;Волны&quot;.
Группа «Волны».
vk.com/waverock

В записи принимала участие группа «Волны» в составе:

  • Артем Сабельников — голос, гитары, синтезатор, бас-гитара, программирование;
  • Даниил Горских — бас-гитара;
  • Сергей Эбель — синтезатор;
  • Сергей Подоленко — электрогитара;
  • Тимофей Жарский — барабаны.

Приглашенные музыканты:

  • Маргарита Белякова — голос;
  • Алена Макарова — виолончель;
  • Вокальная студия «Камертон» — хоровое пение;
  • Евгений Пойлов — тромбон.
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