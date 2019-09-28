Барнаульский актер поставил с заключенными спектакль про тюрьму

Актер барнаульского музыкального театра Илья Зуев поставил в ЛИУ-1 УФСИН спектакль «Смерть в рассрочку» по пьесе польского драматурга Януша Красиньского. Главные роли в постановке сыграли осужденные. Действие пьесы происходит в польской тюрьме.

«Смерть в рассрочку» — малоизвестное трагикомическое произведение польского драматурга Януша Красиньского. В России ее ставили лишь однажды, в Москве в театре Пушкина.

По сюжету, двое осужденных на смертную казнь отдаляют исполнение наказания воспоминаниями о всех своих преступных похождениях. Чем больше они вспомнят совершенные ими убийства, тем дольше проживут. Но в один момент этот список заканчивается, и осужденные встают перед выбором: пойти на смертную казнь вдвоем или убить кого-то одного.

По словам режиссера, на постановку у них ушел месяц. Декорации изготавливали осужденные. В качестве актеров выступили участники драматического клуба ЛИУ-1. «Смерть в рассрочку» — не первая работа Ильи Зуева в ЛИУ-1. К 9 мая в клубе ставили спектакль «Рядовые» по одноименной пьесе Александра Дударева.

Илья Зуев,

актер музыкального театра:

Мы можем долго рассуждать про ресоциализацию и про перевоспитание средствами искусства, это всегда вопрос открытый. Лично меня в театре интересуют две вещи: общение и послание для зала. Профессиональный театр это всё-таки коммерческое искусство, то в некоммерческом искусстве мы можем найти общение, которое и составляет природу театра. Здесь для себя я открываю это.

Участники театрального клуба рассказали, что подсказывали режиссеру, как лучше простроить ту или иную сцену тюремной жизни: например, как надзиратель гремит ключами, какие используют кружки и тарелки.

Руслан Новрузов,

участник театрального клуба ЛИУ-1: