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Культура

Барнаульцы в Новосибирске прошли кастинг на новый сезон «Последнего героя»

На выходных в Новосибирске прошел кастинг в новый сезон популярного шоу «Последний герой». На него съехались желающие и из самой Новосибирской области, а также из Алтайского края, Кемеровской области и даже из Кригизии, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3. В кастинге приняли участие 15 барнаульцев.

Кастинг на шоу "Последний герой".
Кастинг на шоу "Последний герой".
tv3.ru

Принять участие мог каждый, кому исполнилось 18 лет, у кого есть загранпаспорт и нет пищевой аллергии, а также аллергии на укусы насекомых и животных.

Фанаты шоу занимали очередь на кастинг с самого раннего утра. Отбор длился 12 часов, с 10:00 утра до 22:00 вечера. Всего на испытания пришли 118 человек.

Двое новосибирцев пошли на хитрость, чтобы сократить ожидание. Они переоделись в яркие костюмы с гримом аборигенов, пришли на кастинг с плакатом, на котором было написано: «Хочу домой на остров». В таком образе они надеялись произвести впечатление на соискателей, организаторов мероприятия и пройти отбор без очереди. Но другие желающие возмутились и отправили остроумных «аборигенов» в самый конец очереди.

«Решил проверить свои силы, мне кажется, я бы показал хороший результат и прославил бы Кемеровскую область, шахтеров, Кузбасс» — рассказал Андрей Соломатов, приехавший на кастинг из Кемерова.

Прошли ли барнаульцы в проект, не известно. Это станет ясно только с началом нового сезона.

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