Эльфы в Барнауле: библиотека Шишкова устроила большую тусовку под названием «Библионочь»

В Барнауле прошла традиционная акция «Библионочь». 19 апреля краевая библиотека Шишкова была открыта до 22:00. На грандиозном празднике, посвященном Году театра, собрались около 3 тыс. гостей.

Праздник назвали «Сон в Библионочь» и большую часть активностей посвятили незабвенному английскому поэту Уильяму Шекспиру. Здесь можно было посмотреть выставки, послушать лекции о писателе на русском и английском языках, сыграть в пьесах. Все сотрудники библиотеки и их помощники в эту ночь стали эльфами и феями из самого знаменитого произведения Шекспира «Сон в летнюю ночь», они провожали гостей в театральный мир и книжную магию разных эпох.

Всего «Шишковка» представила в этот вечер полтора десятка самых разных спектаклей и выставок. Гости учились писать пером, танцевать танго и старинные танцы, осваивали технику речи и искусство создания кукол и масок, наслаждались живой музыкой и звучанием коллекционного винила, играли в интеллектуальные настольные игры, примеряли на себя разные роли и фотографировались в шикарных фотозонах.

Весь вечер в библиотеку записывали новых читателей, они получили билеты с тематическим дизайном и стали участниками розыгрыша пригласительных билетов в алтайские театры и парк развлечений.