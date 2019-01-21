Что читали барнаульцы в 2018 году. Рейтинг краевой библиотеки

Сотрудники «Шишковки» сформировали топ-20 популярных у ее читателей изданий художественной литературы:
- Яхина Гузель «Зулейха открывает глаза», «Дети мои»,
- Водолазкин Евгений «Лавр»,
- Иванов Алексей «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных», «Ненастье»,
- Рубина Дина «Бабий ветер»,
- Акунин Борис «Не прощаюсь…»,
- Браун Дэн «Происхождение»,
- Чижова Елена «Время женщин», Славникова Ольга «Прыжок в длину»,
- Прилепин Захар «Обитель», Рубанов Андрей «Патриот», Сенчин Роман «Елтышевы»,
- Достоевский Федор «Братья Карамазовы», «Идиот», Булгаков Михаил «Мастер и Маргарита», Толстой Лев «Война и мир»,
- Солженицын Александр «Архипелаг ГУЛАГ», Шолохов Михаил «Тихий Дон», «Судьба человека»,
- Гарсиа Маркес Габриэль «Сто лет одиночества», Ремарк Эрих Мария «Искра жизни», Оруэлл Джордж «1984»,
- Довлатов Сергей «Заповедник», Аксенов Василий «Таинственная страсть»,
- Брэдбери Рэй «451 градус по Фаренгейту», Стругацкие Аркадий и Борис «Пикник на обочине», Лукьяненко Сергей «Черновик»,
- Кинг Стивен «ОНО», Гейман Нил «Скандинавские боги»,
- Киз Дэниел «Цветы для Элджерона»,
- Несбе Ю «Макбет», Мориарти Лиана «Тайна моего мужа»,
- Ферранте Элена «Неаполитанский квартет», Фэнни Флэгг «О чем весь город говорит», Тарт Донна «Маленький друг»,
- Вишневский Януш Леон «Одиночество в Сети», Сафарли Эльчин «Когда я вернусь, будь дома»,
- Мойес Джоджо «До встречи с тобой», Трауб Маша «Дневник мамы первоклассника», Джио Сара «Ежевичная зима»,
- Устинова Татьяна «Земное притяжение», Маринина Александра «Последний рассвет».
Барнаульцы уже несколько лет выбирают прозу Гузель Яхиной. До этого книги Яхиной делили первенство с творчеством Евгением Водолазкиным, но в 2018-м Гузель в барнаульском в рейтинге обошла коллегу по перу, выпустив новую книгу, сразу полюбившуюся читателям.
В ТОП-10 хит-листа минувшего года из «зарубежки» проскользнул лишь Дэн Браун, у которого пятая часть в серии книг про Роберта Лэнгдона встречена «на ура» и очередь на издание иссякать не собирается. Остальные герои верхней части списка — сплошь российские авторы.
Из перечня самых востребованных авторов прошлого года в нынешнем хит-параде остались также Стивен Кинг и Нил Гейман, Борис Акунин и Татьяна Устинова, Дэниел Киз и Ю Несбе, Фэнни Флэгг и Сафарли Эльчин, Донна Тартт и Дина Рубина, — у всех, кроме последней, сменились только книги.
В 2018 году сохранился почти на уровне 2017 года интерес к классикам. В этой категории одним из новичков рейтинга является Александр Солженицын: всплеск интереса к автору был обусловлен, в том числе, и 100-летним юбилеем писателя.
В рейтинге читательского интереса «Шишковки» есть немало книг, которые вошли в число самых продаваемых в России. Так, «Тобол», «Происхождение» и «Дети мои» в числе самых продаваемых по данным российского Forbes, а «Мастер и Маргарита», «Дети мои», «Не прощаюсь», «1984» и «Идиот» вошли в ТОП-20 самых читаемых произведений разных жанров последних лет по версии EXPERTOLOGY.
Как был сформирован рейтинг
Итоги подведены исходя из спроса на издания у читателей Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова. При составлении рейтинга учитывалась суммарная фактическая книговыдача бумажных книг в отделе абонемента и электронных через сервис «ЛитРес», бесплатный доступ к которому могут получить все читатели краевой библиотеки. Число запросов книг, расположенных на одной позиции рейтинга, может отличаться не более, чем на 1.
Впервые рейтинг читательского интереса в Алтайском крае был составлен в 1895 году, — его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной В. К. Штильке, с которой и началась история «Шишковки». В новейшей истории мы сделали это впервые в 2015 году, и теперь формируем рейтинг ежегодно.
Как читали в краевой библиотеке в 2018 году
В прошлом году в «Шишковку» было 72 389 обращений читателей (это на 1,4% больше, чем годом ранее). Цифры предосталены без учета удаленных читателей, которые пользуются возможностями библиотеки онлайн. 15,6% от этого количества пришлось на абонемент художественной литературы — отдела, где выдают книги на дом и открывают доступ через «ЛитРес». В итоге за год читатели взяли на абонементе 41 104 бумажные книги (относительно 2017 года рост 19,2%) и 4801 электронную. Из этого весьма внушительного объема 44 книги стали самыми востребованными, а первые 20 вошли в рейтинг, представленный на altapress.ru.