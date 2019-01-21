Что читали барнаульцы в 2018 году. Рейтинг краевой библиотеки

В краевой библиотеке им. Шишкова составили рейтинг самых популярных художественных книг, которые запрашивали читатели в 2018 году.

Сотрудники «Шишковки» сформировали топ-20 популярных у ее читателей изданий художественной литературы:

Яхина Гузель «Зулейха открывает глаза», «Дети мои», Водолазкин Евгений «Лавр», Иванов Алексей «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных», «Ненастье», Рубина Дина «Бабий ветер», Акунин Борис «Не прощаюсь…», Браун Дэн «Происхождение», Чижова Елена «Время женщин», Славникова Ольга «Прыжок в длину», Прилепин Захар «Обитель», Рубанов Андрей «Патриот», Сенчин Роман «Елтышевы», Достоевский Федор «Братья Карамазовы», «Идиот», Булгаков Михаил «Мастер и Маргарита», Толстой Лев «Война и мир», Солженицын Александр «Архипелаг ГУЛАГ», Шолохов Михаил «Тихий Дон», «Судьба человека», Гарсиа Маркес Габриэль «Сто лет одиночества», Ремарк Эрих Мария «Искра жизни», Оруэлл Джордж «1984», Довлатов Сергей «Заповедник», Аксенов Василий «Таинственная страсть», Брэдбери Рэй «451 градус по Фаренгейту», Стругацкие Аркадий и Борис «Пикник на обочине», Лукьяненко Сергей «Черновик», Кинг Стивен «ОНО», Гейман Нил «Скандинавские боги», Киз Дэниел «Цветы для Элджерона», Несбе Ю «Макбет», Мориарти Лиана «Тайна моего мужа», Ферранте Элена «Неаполитанский квартет», Фэнни Флэгг «О чем весь город говорит», Тарт Донна «Маленький друг», Вишневский Януш Леон «Одиночество в Сети», Сафарли Эльчин «Когда я вернусь , будь дома», Мойес Джоджо «До встречи с тобой», Трауб Маша «Дневник мамы первоклассника», Джио Сара «Ежевичная зима», Устинова Татьяна «Земное притяжение», Маринина Александра «Последний рассвет».

Барнаульцы уже несколько лет выбирают прозу Гузель Яхиной. До этого книги Яхиной делили первенство с творчеством Евгением Водолазкиным, но в 2018-м Гузель в барнаульском в рейтинге обошла коллегу по перу, выпустив новую книгу, сразу полюбившуюся читателям.

В ТОП-10 хит-листа минувшего года из «зарубежки» проскользнул лишь Дэн Браун, у которого пятая часть в серии книг про Роберта Лэнгдона встречена «на ура» и очередь на издание иссякать не собирается. Остальные герои верхней части списка — сплошь российские авторы.

Из перечня самых востребованных авторов прошлого года в нынешнем хит-параде остались также Стивен Кинг и Нил Гейман, Борис Акунин и Татьяна Устинова, Дэниел Киз и Ю Несбе, Фэнни Флэгг и Сафарли Эльчин, Донна Тартт и Дина Рубина, — у всех, кроме последней, сменились только книги.

В 2018 году сохранился почти на уровне 2017 года интерес к классикам. В этой категории одним из новичков рейтинга является Александр Солженицын: всплеск интереса к автору был обусловлен, в том числе, и 100-летним юбилеем писателя.

В рейтинге читательского интереса «Шишковки» есть немало книг, которые вошли в число самых продаваемых в России. Так, «Тобол», «Происхождение» и «Дети мои» в числе самых продаваемых по данным российского Forbes, а «Мастер и Маргарита», «Дети мои», «Не прощаюсь», «1984» и «Идиот» вошли в ТОП-20 самых читаемых произведений разных жанров последних лет по версии EXPERTOLOGY.

Как был сформирован рейтинг

Итоги подведены исходя из спроса на издания у читателей Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова. При составлении рейтинга учитывалась суммарная фактическая книговыдача бумажных книг в отделе абонемента и электронных через сервис «ЛитРес», бесплатный доступ к которому могут получить все читатели краевой библиотеки. Число запросов книг, расположенных на одной позиции рейтинга, может отличаться не более, чем на 1.

Впервые рейтинг читательского интереса в Алтайском крае был составлен в 1895 году, — его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной В. К. Штильке, с которой и началась история «Шишковки». В новейшей истории мы сделали это впервые в 2015 году, и теперь формируем рейтинг ежегодно.

Как читали в краевой библиотеке в 2018 году

В прошлом году в «Шишковку» было 72 389 обращений читателей (это на 1,4% больше, чем годом ранее). Цифры предосталены без учета удаленных читателей, которые пользуются возможностями библиотеки онлайн. 15,6% от этого количества пришлось на абонемент художественной литературы — отдела, где выдают книги на дом и открывают доступ через «ЛитРес». В итоге за год читатели взяли на абонементе 41 104 бумажные книги (относительно 2017 года рост 19,2%) и 4801 электронную. Из этого весьма внушительного объема 44 книги стали самыми востребованными, а первые 20 вошли в рейтинг, представленный на altapress.ru.