Что посмотреть в кинотеатрах в феврале: лучшие премьеры

Февраль порадует любителей отечественного кино. Для них в кинотеатрах покажут и романтические комедии, и серьезные драмы. Дети будут смотреть завершение трилогии о викингах и драконах, а поклонники Ван Гога увидят очередную экранизацию жизни гения. Все, что не стоит пропускать, — в нашем обзоре.

С 7 февраля

Завод

Режиссер: Юрий Быков. Россия, Франция, 2018. В ролях: Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Иван Янковский, Александр Бухаров, Алексей Комашко, Александр Баширов, Дмитрий Куличков, Андрей Харыбин, Юрий Лопарев.

Посреди дня из своего «мерса» похищен местный олигарх Калугин. Неизвестные в балаклавах потребовали за него большой выкуп. Отвезти деньги берется глава личной охраны бизнесмена по кличке Туман.

Похитителями оказываются местные рабочие во главе с бывшим спецназовцем по прозвищу Седой. Полгода без зарплаты и предстоящее банкротство завода толкнули их на отчаянный шаг. Чтобы вытащить своего хозяина, «спецы» не остановятся ни перед чем. Но в отличие от них «работягам» больше нечего терять.

Ван Гон. На пороге вечности

Режиссер: Джулиан Шнабель. Швейцария, Великобритания, Франция, США, Ирландия, 2018. В ролях: Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Эмманюэль Сенье, Нильс Ареструп, Анн Косиньи, Амира Касар, Венсан Перес.

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности.

С 14 февраля

Громкая связь

Режиссер: Алексей Нужный. Россия, 2018. В ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов, Вероника Корниенко.

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

Семь ужинов

Режиссер: Кирилл Плетнев. Россия, 2019. В ролях: Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица, Анастасия Уколова, Вера Гурьева, Александр Лыков.

После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов не осталось. Когда жена просит развод, главный герой осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений.

Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные. Жена снисходительно соглашается.

Алита: боевой ангел

Режиссер: Роберт Родригес. Канада, Аргентина, США, 2019. В ролях: Роза Салазар, Махершала Али, Эйса Гонсалес, Лана Кондор, Дженнифер Коннелли, Мишель Родригес, Кристоф Вальц, Каспер Ван Дин.

Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

В Барнауле уже с 7 февраля «Алиту» будут показывать в IMAX и D-Box.

С 21 февраля

Власть

Режиссер: Адам МакКей. США, 2018. В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карел, Сэм Рокуэлл, Элисон Пилл, Эдди Марсан, Джастин Кирк.

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории.

Для роли Дика Чейни Кристиан Бэйл изучил не только язык тела своего героя, но и его манеру говорить. Более того, ему пришлось выучить названия всех государственных программ, о которых не мог не знать Чейни. Бэйл набрал почти 20 кг веса, сбрил волосы на голове и высветлил брови.

Как приручить дракона 3

Режиссер: Дин ДеБлуа. США, 2019. В ролях: Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крэйг Фергюсон, Америка Феррера, Джона Хилл, Кит Харрингтон, Джастин Руппл.

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

Тобол

Режиссер: Игорь Зайцев. Россия, 2018. В ролях: Илья Маланин, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Павел Табаков, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Екатерина Гусева, Иван Колесников, Евгений Дятлов.

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда.