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Культура

Что за группа Stray Kids и почему эти парни стали первыми в истории послами корейской культуры

В 2019 году Министерство культуры Кореи впервые официально назначило амбассадора, который должен представлять его. Им стал бойз-бенд Stray Kids. Что это за парни и чем отличаются от других поп-исполнителей, разбирался altapress.ru.

Stray Kids, корейская поп-группа
Stray Kids, корейская поп-группа
www.instagram.com/realstraykids/

Кто такие Stray Kids

Stray Kids — корейские поп-исполнители. Эта группа создана по итогам реалити-шоу музыкального лейбла JYP Entertainment в 2018 году, сообщает starpri.ru. В коллектив входили 9 финалистов проекта, но 28 октября 2019 один из участников принял решение покинуть группу.

Коллектив уже выиграл больше десяти наград для новичков на южнокорейских премиях, пишет ellegirl.ru.

Самым популярным клипом Stray Kids стал «My Pace», который за сутки набрал почти 8 млн просмотров.

В интервью для журнала X KWAVE участники группы рассказали, что секрет их успеха прост: каждый участник обладает своим очарованием, но всех объединяет сильная энергия.

Stray Kids — послы корейской культуры

В министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи входит Служба корейской культуры и информации. Каждый год для презентации конкурса Talk Talk Korea она выбирает одну поп-группу. Но в 2019 году они впервые выбрали амбассадора (а не просто группу для конкурса), которым стали Stray Kids. Теперь участники группы будут посещать различные мероприятия KOCIS.

По словам директора организации, в министерстве надеются при помощи популярности коллектива за рубежом «привлечь внимание молодежи по всему миру, создать с ней тесные дружеские отношения».

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