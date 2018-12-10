Демидовский фонд объявил конкурс на соискание гуманитарных премий

На соискание гуманитарных Демидовских премий могут быть выдвинуты работы по следующим разделам:
История. Сборники статей, монографии, публикации архивных документов отражающие развитие Алтая и Сибири.
Изобразительное искусство. Отдельные живописные, графические и скульптурные работы, серии работ, в том числе по искусствоведению.
Архитектура. Проекты отдельных зданий и сооружений различного назначения, а также реализованные в строительстве объекты. Проектные разработки и осуществленные проекты по реставрации историко-культурных памятников.
Литература. Сборники стихов, рассказов, очерков, отдельные повести и романы.
Музыка. Исполнительское и театральное искусство — концертные программы, оригинальные музыкальные произведения, актерские, режиссерские работы в театральной деятельности.
За достижения в промышленном производстве и предпринимательстве:
- Законченные и реализованные в производстве научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, уникальные изделия.
- Внедрение изобретений, технологий.
- Реализация эффективных решений в области управления, экономики и финансов.
Требования к работам
Работы могут быть выдвинуты автором (авторами), творческими коллективами и союзами, общественными организациями, физическими и юридическими лицами. Форма представления произвольная в печатном виде. Рукописи не примаются.
К поданным на соискание работам могут быть приложены фото-, аудио-, видеоматериалы. После принятия решения о присуждении премии, материалы по заявке соискателя могут быть возвращены. Экспертные заключения соискателям не выдаются.
Заявки принимают в рабочие дни по понедельникам, средам и пятницам с 12:00 до 14:00 по адресу: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 56, офис компании «ЭРА — Действие».
Церемония вручения Демидовских премий состоится в конце февраля 2019 года.