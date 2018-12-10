Демидовский фонд объявил конкурс на соискание гуманитарных премий

«Демидовский фонд» —краевая общественная организация по поддержке и развитию науки, культуры и искусства объявила творческий конкурс на присуждение гуманитарных Демидовских премий по итогам 2016−2018 годов. Заявки будут принимать с 10 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года.