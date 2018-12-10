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Культура
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Демидовский фонд объявил конкурс на соискание гуманитарных премий

«Демидовский фонд» —краевая общественная организация по поддержке и развитию науки, культуры и искусства объявила творческий конкурс на присуждение гуманитарных Демидовских премий по итогам 2016−2018 годов. Заявки будут принимать с 10 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года.

Демидовский бал, 25 марта 2011 год.
Демидовский бал, 25 марта 2011 год.
Анна Зайкова

На соискание гуманитарных Демидовских премий могут быть выдвинуты работы по следующим разделам:

История. Сборники статей, монографии, публикации архивных документов отражающие развитие Алтая и Сибири.

Изобразительное искусство. Отдельные живописные, графические и скульптурные работы, серии работ, в том числе по искусствоведению.

Архитектура. Проекты отдельных зданий и сооружений различного назначения, а также реализованные в строительстве объекты. Проектные разработки и осуществленные проекты по реставрации историко-культурных памятников.

Литература. Сборники стихов, рассказов, очерков, отдельные повести и романы.

Музыка. Исполнительское и театральное искусство — концертные программы, оригинальные музыкальные произведения, актерские, режиссерские работы в театральной деятельности.

За достижения в промышленном производстве и предпринимательстве:

  • Законченные и реализованные в производстве научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, уникальные изделия.
  • Внедрение изобретений, технологий.
  • Реализация эффективных решений в области управления, экономики и финансов.

Требования к работам

Работы могут быть выдвинуты автором (авторами), творческими коллективами и союзами, общественными организациями, физическими и юридическими лицами. Форма представления произвольная в печатном виде. Рукописи не примаются.

К поданным на соискание работам могут быть приложены фото-, аудио-, видеоматериалы. После принятия решения о присуждении премии, материалы по заявке соискателя могут быть возвращены. Экспертные заключения соискателям не выдаются.

Заявки принимают в рабочие дни по понедельникам, средам и пятницам с 12:00 до 14:00 по адресу: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 56, офис компании «ЭРА — Действие».

Церемония вручения Демидовских премий состоится в конце февраля 2019 года.

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