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Дни Алтайского государственного института культуры прошли в Республике Алтай

В юбилейный год своего 45-летия Алтайский государственный институт культуры, с целью демонстрации уровня подготовки специалистов для сферы культуры и искусства, привлечения талантливой молодежи и популяризации направлений подготовки института, организует цикл мероприятий «Дни Алтайского государственного института культуры» в муниципальных районах Алтайского края и регионах Сибири.

Алтайский государственный институт культуры.
Алтайский государственный институт культуры.
Фото: архив АГИК

Благодаря Правительству Республики Алтай в лице Министерства культуры 22 октября 2019 г. студенты и преподаватели АГИК посетили Республику Алтай. В этот день состоялась встреча ректора АГИК Г.А. Буевич и Министра культуры Республики Алтай О.Ю. Антарадоновой, в ходе которой достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Ведущие преподаватели института провели мастер-классы и профориентационные встречи для обучающихся музыкальных школ, школ искусств и колледжа культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина.

Студенты и преподаватели АГИК посетили Республику Алтай.
Студенты и преподаватели АГИК посетили Республику Алтай.
Архив АГИК
Итогом дня стал праздничный концерт «45 лет служения культуре России и Алтая» на сцене Национального драматического театра Республики Алтай с участием лучших учебно-творческих коллективов института. Ансамбль народного танца «Сибирь» (художественный руководитель Заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент Геннадий Молявко) представил уже полюбившиеся зрителям хореографические номера и премьеру танца «Паруса». Ансамбль бального танца «Фокстрот» (художественный руководитель — к. п. н., доцент Светлана Темлянцева) показал композиции из своего репертуара. Музыкальный факультет подготовил концертные номера в исполнении Русского народного хора (художественный руководитель — к.п.н., доцент Ольга Щербакова), ансамбля русской песни «Ладо» (художественный руководитель доцент Ирина Соловьева), а также инструментальные и вокальные номера в исполнении студентов из Республики Алтай, которые представили творчество на своей малой родине. Литературную композицию по публицистике «Он пришел дать нам волю», посвящённую 90-летию со дня рождения нашего земляка, писателя, режиссёра и актёра В.М. Шукшина, исполнили студенты 4 курса кафедры театральной режиссуры и актёрского мастерства (художественный руководитель — Анна Вахрамеева).

До конца 2019 г. «Дни Алтайского государственного института культуры» пройдут в Шипуновском районе, городах Рубцовск, Славгород, Белокуриха, Новосибирской и Кемеровской областях.

Справка

Алтайский государственный институт культуры — эффективно функционирующий и динамично развивающийся образовательный, научный и культурный комплекс, который стремится не только к оказанию образовательных, учебно-методических, научных и культурных услуг населению, но и к формированию у него художественных вкусов, соответствующих нормативам эстетики, нравственности и народным традициям этносов, населяющих Западную Сибирь.

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