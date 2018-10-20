Дочь экс-депутата Госдумы от Алтайского край прошла отбор на шоу «Голос»

Арина пела песню Yesterday группы The Beatles в интерпретации, которую она придумала вместе со своим педагогом. Член жюри Константин Меладзе отметил, что Багарякова сильно волновалась, и эта версия песни ей не подходит. Вместе с Сергеем Шнуровым они посоветовали девушки петь «что-то попроще». Но Арину взяла в свою команду Анна Лорак.

Кто такой Алексей Багаряков

Алексей Багаряков — бизнесмен из Екатеринбурга, который в 2008 году стал депутатом Госдумы от Алтайского края. Он шёл вторым номером по избирательному списку КПРФ в Алтайском крае после первого секретаря краевого комитета партии Михаила Заполева. В Алтайском крае КПРФ получила 16,88% голосов, что давало ей право на один депутатский мандат.

Однако ЦК КПРФ рекомендовал Заполеву снять с себя депутатские полномочия, сосредоточившись на политической деятельности в регионе. Заполев подчинился. Он объяснил свой отказ от места в Госдуме «интересами общего дела», отметив важность финансовой поддержки партийной деятельности.

Алексей Багаряков. Анна Зайкова

Согласно сведениям, представленным в Центризбирком, Багаряков на тот момент имел годовой доход более 48 млн рублей. Он входил во фракцию КПРФ, не будучи при этом членом Компартии.

В 2011—2012 годы был заместителем председателя правительства Свердловской области.