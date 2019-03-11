Домик в деревне. На Алтае выбрали логотип Шукшинского фестиваля

Как рассказала победитель, ее логотип символизирует широту проведения фестиваля и гостеприимство жителей Алтая. Также он указывает, что Василий Шукшин родом из алтайской деревни.
Директор Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина Лидия Чуднова подчеркнула, что эмблема Юлии Раменской простая, лаконичная, но очень теплая, уютная и гостеприимная, как сами Сростки.
В своей работе Юлия Раменская смогла деликатно уйти от уже привычных стереотипных решений, заявили в краевом отделении Союза художников.
Дмитрий Петренко,
руководитель региональной организации «Союз художников России»:
Ее графический знак современен, и в то же время мы видим базовые, корневые для Шукшина ценности: малая родина, волнистые мягкие линии сростинского пейзажа, такие знакомые и родные ситцевые орнаменты — все пропитано национальной культурой. Сама надпись «Шукшинские дни на Алтае» приветливо распахнулась навстречу гостям фестиваля.
Среди других участников конкурса были не только представители Алтайского края, но и художники и дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга, Чувашии, Хакасии, Якутии, Мурманска, Волгодонска, Рыбинска, Ярославской области, Горно-Алтайска, Новосибирска, Алма-Аты и Баку.