Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Домик в деревне. На Алтае выбрали логотип Шукшинского фестиваля

В конкурсе логотипов фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» победила работа алтайского дизайнера Юлии Раменской. Всего на суд жюри прислали сотню различных эмблем, пишет пресс-служба края.

"Шукшинские дни на Алтае" в Сростках.
"Шукшинские дни на Алтае" в Сростках.
Ирина Пергаева

Как рассказала победитель, ее логотип символизирует широту проведения фестиваля и гостеприимство жителей Алтая. Также он указывает, что Василий Шукшин родом из алтайской деревни.

Эмблема Юлии Раменской победила в конкурсе логотипов фестиваля &quot;Шукшинские дни на Алтае&quot;.
Эмблема Юлии Раменской победила в конкурсе логотипов фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».
опубликовано на altairegion22.ru

Директор Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина Лидия Чуднова подчеркнула, что эмблема Юлии Раменской простая, лаконичная, но очень теплая, уютная и гостеприимная, как сами Сростки.

В своей работе Юлия Раменская смогла деликатно уйти от уже привычных стереотипных решений, заявили в краевом отделении Союза художников.

Дмитрий Петренко,
руководитель региональной организации «Союз художников России»:

Ее графический знак современен, и в то же время мы видим базовые, корневые для Шукшина ценности: малая родина, волнистые мягкие линии сростинского пейзажа, такие знакомые и родные ситцевые орнаменты — все пропитано национальной культурой. Сама надпись «Шукшинские дни на Алтае» приветливо распахнулась навстречу гостям фестиваля.

Среди других участников конкурса были не только представители Алтайского края, но и художники и дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга, Чувашии, Хакасии, Якутии, Мурманска, Волгодонска, Рыбинска, Ярославской области, Горно-Алтайска, Новосибирска, Алма-Аты и Баку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость