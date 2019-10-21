Дорогая, я уменьшил зрителей. Что ждать от самого необычного спектакля в Молодежном театре Алтая

В Молодежном театре Алтая представили премьеру. Автор спектакля «Мой папа — Питер Пэн», польский режиссер Бениамин Коц и его команда постановщиков, кажется, планировали полностью лишить зрителя чувства реальности. И им это удалось. Рассказываем, к чему быть готовым, если вы пойдете в МТА.

Следуй за белым Рассказчиком

В пьесе Керен Климовски Папа рассказывает Сыну, что он и есть Питер Пэн — мальчик, который умеет летать и творить всякие другие чудесные вещи, у него есть волшебная пыльца, и летающий камень, и лекарство от страха.

Папа так и не вырос, он остался ребенком, который ввязывается в сомнительные происшествия, забывает забрать сына из школы и все время проводит в мечтах о волшебной стране.

Мальчишка верит отцу, ведь детей не заботят бытовые проблемы, для счастья им нужна вера в чудеса. А вот Маме нужен новый диван.

Трагичную историю зритель услышит от Рассказчика. Это повзрослевший мальчик, верящий в Питера Пэна. Он возвращается в свое детство, чтобы сказать себе — ребенку — «Не верь, тебе же потом будет больно!». Но мальчик не слышит.

Вам придется пойти за Рассказчиком, как за белым кроликом, который спешит и все время смотрит на часы. Пойти в его детский мир, странный и местами вывернутый наизнанку.

Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в МТА. Анна Зайкова.

Стань маленьким

Бениамин Коц решил, что зрители будут смотреть спектакль изнутри. Поэтому вы пойдете не в зрительный зал — все места в нем давно заняты воображаемыми людьми — а отправитесь прямо на сцену, где, наверняка, сначала станете осматриваться в недоумении.

Мир спектакля расположился прямо посреди сценической начинки в виде стоек, лестниц и перегородок. Художник Алексей Силаев ночевал в театре, чтобы успеть сделать все декорации. Здесь будет огромная раковина для мытья посуды, сломанный диван, зеркальный шкаф, зонтики и игрушки, малюсенький дверной проем, упавший вверх люстрой потолок.

Вы все это узнаете, если остались ребенком — именно таким мир видится детям, захваченным собственным воображением, когда обычные предметы кажутся больше или меньше, чем есть на самом деле.

Если вы повзрослели, то будет казаться, что пространство разрезали на куски, но не смогли сложить обратно в том же порядке и бросили, как попало.

Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в МТА. Анна Зайкова.

Прокатись на карусели

Многочисленных искажений реальности в декорациях режиссеру оказалось недостаточно. Чтобы сделать путешествие в детство рассказчика еще более ощутимым, он посадил зрителей на движущийся круг сцены.

На нем вы «поедете» сквозь сцены спектакля, оказываясь то в доме, то в школе, то на городской площади.

По замыслу режиссера, эта «карусель» символизирует движение времени — ведь зрителя надо вернуть в прошлое. Но в итоге с пространством тоже происходят чудеса.

Помимо сидячих мест в спектакле предусмотрены и стоячие, точнее «ходячие». Зрители могут идти вслед за кругом, задерживаясь в той или иной точке.

В какой-то момент вам покажется, что это вовсе не гости театра, а массовка, у которой тоже есть роль в спектакле.

Действие развернется вокруг вас — у ваших ног, у левой или правой руки, прямо за спиной, «не по-театральному» близко. Есть шанс столкнуться с бегущим Владимиром Кулигиным в роли Папы или Романом Чистяковым в роли Сына. Вообще, готовьтесь стать героем постановки.

Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в МТА. Анна Зайкова.

Сделай выбор

Всегда черно-белый Рассказчик будто так и не может определиться, верить или нет отцовским россказням о Питере Пэне. Вечно замученная бытовухой, серая Мама спит в кухонной раковине и носит камни в авоськах.

Мальчик все время одет не по возрасту — будь то космический скафандр или взрослый широкоплечий деловой костюм. Наверное, он хочет вырасти, но пока не может.

Смотрите — в финале у костюма Рассказчика слишком длинные рукава. Он вырос или все еще ребенок?

Только один персонаж не вписывается в эту монохромную компанию. Слезочиво-зеленый Папа — Питер Пэн. Может, он и в самом деле иногда улетает в волшебную страну Неверленд? Вот и сейчас открыл окно и улетел. Или нет?

Как, вообще, оставаться ребенком, если вокруг все большие, и всем что-то от тебя нужно, и ты уже не можешь поступать, как тебе хочется?

Да и что это за история такая: чудо или бытовая трагедия, случившаяся у соседей по лестничной клетке? Вам придется самому выбрать.