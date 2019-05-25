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Культура

«Дубовая роща» выступит в Барнауле с «идиотским концертишком»

Вечером 25 мая в Барнауле участники творческого объединения «Дубовая роща» покажут программу «Черепашки-ниндзя против трансформеров». Они намерены исполнить около 20 песен, рассказала «Алтайская правда». Всех желающих «дубовики» ждут в Harat`s Pub, указывает «КП на Алтае».

"Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке.
"Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке.
Ирина Пергаева.

Участник группы Вадим Вязанцев рассказал изданию, что музыканты будут выступать в костюмах черепашек-ниндзя — с панцирями и башмаками в виде черепашьих лапок, изготовленных в собственном костюмерном цехе.

Он сказал, что «Дубовая роща» поёт для людей старше 30 лет, тоскующих по черепашкам, а также современной молодежи, которая полюбила возрожденных трансформеров. В концерте впервые в металлическом живом исполнении прозвучит песня про трансформеров с альбома «Трекерные ошметки». До конца года объединение планирует дать еще 19 концертов.

В афишах мероприятие прозвано «очередным идиотским концертишко». «Дубовики» верны традициям и с нетерпением ждут от публики радостных воплей «Ацтой!»

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